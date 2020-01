Prokops EM-Aussetzer - ein menschlicher Fehler

Wie heißt du? Eine ganz alltägliche Frage – die aber merkwürdig klingt, wenn sie ein Handball-Bundestrainer in der Auszeit eines EM-Spiels an den eigenen Spieler richtet. Geschehen war dies gegen die Niederlande, und da das ZDF live übertrug, reagierten viele Zuschauer auf die Frage von Christian Prokop ebenso verdutzt wie Rechtsaußen Timo Kastening.

Der nahm es mit Humor, womit die ganze Geschichte hätte beendet sein können… hätte Prokop nicht versucht zu erklären, mit der Frage eine Reaktion aus dem Team kitzeln zu wollen – was nur bedingt glaubwürdig klang. Einen Tag später ruderte der 41-Jährige zurück, nannte ehrlich eine „Wortfindungsstörung“ als Grund.

Handball-Team und Trainer Prokop sind zusammengerückt

Eine richtige Vorgehensweise. Es ist nur menschlich, dass in einer Extremsituation ein Aussetzer passiert, bei all dem Druck, all der Aufregung. Zugegeben, zunächst hatte die Szene an das EM-Debakel vor zwei Jahren erinnert, als Spieler Uwe Gensheimer seinen Trainer in einer Auszeit fassungslos anblickte, als würde der gerade die Relativitätstheorie erklären und nicht einen Spielzug. Seitdem aber hat sich einiges geändert. Team und Trainer sind zusammengerückt. Was Prokop etwas zu spät gemerkt hat: Auch einen Bundestrainer lassen Fehler wie diese eher sympathisch erscheinen.