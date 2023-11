Handball SCM siegt auch in der Champions League: 35:27 gegen GOG

Magdeburg Anfangs läuft es gar nicht so gut bei den Magdeburgern. Der Trainer fordert seine Spieler lautstark auf zu kämpfen.

Handball-Vereinsweltmeister SC Magdeburg hat in der Champions League den nächsten Heimsieg geschafft. Gegen den dänischen Meister GOG gewannen die Elbestädter nach einer Energieleistung mit 35:27 (16:16).

Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit sieben Treffern. In der Tabelle bleibt der SCM auf Rang drei.

Magdeburg begann nervös, produzierte technische Fehler und hatte auch in der Abwehr wenig Zugriff, lag dementsprechend zurück (1:3/4.). Bei vier Toren Rückstand (14.) forderte Bennet Wiegert sein Team lautstark auf: „Fangen wir an zu fighten.“ Sein Team erfüllte die Forderung, glich die Partie beim 14:14 (27.) erstmals aus und ging auch mit einem Ausgleich in die Pause.

GOG nutzte den Vorteil des Anwurfs, um seinerseits wieder in Führung zu gehen, doch diesmal konnten sich die Gäste nicht absetzen. Einen Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson nutzte der SCM zur ersten Führung (21:20/39.). Der SCM bekam die Partie und die starken Gäste jedoch nicht unter Kontrolle, sodass das Spiel offen blieb. Magdeburg zog dann jedoch per 6:0-Lauf auf 32:26 (56.) davon und entschied die Partie.