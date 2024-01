THC-Trainer Müller nicht mehr Österreichs Auswahlcoach

Wien Herbert Müller ist nicht mehr Trainer der österreichischen Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Der Österreichische Handballbund (ÖHB) gab die Trennung von Müller bekannt, der das Team fast 20 Jahre lang in 236 Länderspielen betreut hatte.

Herbert Müller ist nicht mehr Trainer der österreichischen Handball-Nationalmannschaft der Frauen. Der Österreichische Handballbund (ÖHB) gab die Trennung von Müller bekannt, der das Team fast 20 Jahre lang in 236 Länderspielen betreut hatte.

Die Trennung erfolgte nach der Analyse der WM im November und

Dezember in Schweden, Norwegen und Dänemark, bei der die

Österreicherinnen in der Gruppenphase zwei Siege feierten, in der

Hauptrunde aber ohne Erfolg blieben. Der in Rumänien geborene Deutsche bleibt aber weiter Clubtrainer des deutschen Bundesligisten Thüringer HC.

„Wir haben diese Entscheidung gemeinsam schweren Herzens gefällt, sind aber mit Herbert Müller zu der Einsicht gekommen, dass es einen neuen Impuls im Nationalteam

benötigt. Herbert Müller gilt großer Dank für seinen Einsatz für den

österreichischen Frauen-Handball, der weit über seine Funktion als

Teamchef hinausging“, sagte ÖHB-Präsident Markus Plazer. „Ich trage diese Entscheidung mit, bin gleichzeitig stolz und dankbar für die vergangenen zwei Jahrzehnte und alles, was wir gemeinsam erreicht haben“, betonte der 61 Jahre alte Müller.