THW Kiel verliert gegen Aalborg HB

Kiel Für den deutschen Rekordmeister setzt es die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Champions League. Ein Rückkehrer vermiest den Kielern den Abend in der heimischen Arena.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Champions League hinnehmen müssen. Die Norddeutschen unterlagen dem dänischen Vizemeister Aalborg HB mit 18:27 (6:11).

Zum Abschluss der Hinrunde bleibt der THW mit 10:4 Punkten Tabellenführer der Gruppe A. Aalborg kam als neuer Zweiter aber mit 9:5 Zählern bis auf einen Punkt heran. Beste Werfer waren Niclas Ekberg mit sieben Toren für die Gastgeber und Sebastian Barthold mit fünf Treffern für die Dänen.

Rückkehrer Niklas Landin, der nach zuvor acht Jahren in Kiel zu Saisonbeginn in seine Heimat zurückgekehrt war, stand sofort im Mittelpunkt des Geschehens. Allein in der ersten Hälfte parierte der Aalborger Keeper die Siebenmeter-Würfe von Ekberg, seines Bruders Magnus Landin und von Elias Ellefsen á Skipagötu. Am Ende kam Niklas Landin auf starke 19 Paraden.

Kiel elf Minuten lang ohne eigenen Treffer

Der THW verlor nach seiner 4:2-Führung (10. Minute) komplett den Faden. Zu vielen technischen Fehlern gesellten sich schlechte Wurfentscheidungen. So zogen die Dänen auf 11:5 (26.) davon. Die Kieler blieben in dieser Phase mehr als elf Minuten lang ohne eigenen Treffer.

Auch der Start in die zweite Halbzeit misslang den Norddeutschen. In etwas mehr als einer Minute kamen die Gäste zu drei Treffern und bauten ihren Vorsprung auf 14:7 (32.) aus. Schon in der 45. Minute nahm THW-Trainer Filip Jicha seine letzte Auszeit. An der ersten Heimniederlage in der laufenden Saison der Königsklasse änderte das nichts mehr.