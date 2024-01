Essen Für die deutschen Handballer geht es im Spiel um Platz drei am Sonntag zum ersten Mal bei einem Turnier auch um Einzel-Prämien.

Mit einem Sieg gegen Schweden kann die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris lösen. Erstmal geht es für die Handballer aber auch um mehr: Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislasson hat Einzelprämien mit dem Deutschen Handball-Bund (DHB) ausgehandelt. Das bestätigte Präsident Andreas Michelmann dem Sportal „Sportbuzzer“ Anfang Januar.

Demnach erhalten Kapitän Johannes Golla und Co. im Falle eines Sieges über die Schweden 18.000 Euro pro Spieler. Aber auch, wenn die DHB-Auswahl bei der Heim-EM als Vierter einläuft, gibt es eine Prämie. Dann gibt’s für jeden Akteur immerhin 12.000 Euro. Mehr als doppelt so viel wäre es bei Platz zwei gewesen (25.000 Euro), der Titel hätte jedem Nationalspieler 30.000 Euro in die Kasse gespült.

Handball-EM 2024: Kastening und Golla handelten Sonderzahlungen aus

„Es ist das erste Mal, dass es eine Einzel-Prämie pro Spieler gibt. Bisher gab es Mannschaftsprämien“, betonte DHB-Präsident Michelmann gegenüber „Sportbuzzer“. Demnach haben Rechtsaußen Timo Kastening und Kapitän Golla die Sonderzahlungen für sich und ihre Mannschaftskollegen ausgehandelt.

Für Martin Hanne, den Bundestrainer Gislasson überraschend für die Europameisterschaft nominiert hat, steht also bereits vor dem Anpfiff der Partie in Köln (15 Uhr, ARD) fest, dass er mit dem Anderthalbfachen seines Monatsgehalts rechnen kann. Der 22-Jährige verdient dem Vernehmen nach rund 8.000 Euro bei seinem Heimatverein TSV Hannover/Burgdorf. Damit liegt er im Ranking der Nationalmannschaft auf dem letzten Platz.

Torhüter Andreas Wolff (Industria Kielce, 42.000 Euro) und Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt, 32.000 Euro) führen die Tabelle an. Spielmacher Juri Knorr (Rhein-Necker Löwen) liegt mit 20.000 Euro Monatsgehalt im Mittelfeld.

Manuel Neuer verdient 21 Millionen Euro pro Jahr

Knapp eine halbe Million Euro kassiert Top-Verdiener Andi Wolff damit pro Jahr. Zum Vergleich: Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer (FC Bayern) verdient pro Jahr rund 21 Millionen Euro. Hätte die DFB-Elf 2021 die Europameisterschaft gewonnen, wäre pro Spieler eine Prämie von rund 400.000 Euro geflossen.

