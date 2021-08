Ironman auf Hawaii verschoben - Neuer Termin im Februar 2022

Kailua-Kona Bereits im Oktober 2020 wurde der Ironman auf Hawaii verschoben - wegen der Corona-Pandemie. Dieses Jahr kann der legendäre Wettkampf wieder nicht stattfinden. Klappt es 2022 endlich?

Der legendäre Ironman auf Hawaii findet wegen der Corona-Pandemie auch dieses Jahr nicht statt und soll nun im Februar 2022 erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ausgetragen werden. Das gaben die Veranstalter bekannt.

Die Weltmeisterschaft im Triathlon über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen war ursprünglich für den 9. Oktober angesetzt. Neuer Termin ist nun der 5. Februar 2022. Die Veranstalter rechnen mit zwei Ausgaben im kommenden Jahr. Auch im Oktober soll es zum üblichen Zeitpunkt einen Wettkampf geben.

Wichtigster Triathlon der Welt

Für die Athleten und Athletinnen um die deutschen Stars Jan Frodeno und Anne Haug hält die Zeit der Ungewissheit damit weiter an. Nach Ausbruch der Pandemie war der wichtigste Triathlon der Welt erst von Oktober 2020 in den Februar 2021 verschoben und dann ganz abgesagt worden. Nun kann auch die Ausgabe in diesem Jahr nicht stattfinden. Käme es 2022 tatsächlich zu den nun angestrebten zwei Ausgaben, gäbe es erstmals seit 1982 wieder zwei Weltmeister in einem Jahr.

"Das Wiederaufleben des Virus und die neue Delta-Variante haben signifikante Auswirkungen auf die Inselbewohner von Hawaii. Kombiniert mit den substanziellen Grenzschließungen und Reiseeinschränkungen für qualifizierte Athleten gibt es keinen machbaren Weg, die Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober auszutragen", erklärte Geschäftsführer Andrew Messick.

Seit dem Sieg von Sebastian Kienle 2014 gab es auf Hawaii nur noch deutsche Gewinner. 2015, 2016 und 2019 gewann Jan Frodeno, dazwischen holte sich Patrick Lange zweimal den ersten Platz. Der Ironman fand 1978 zum ersten Mal statt.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-902885/3