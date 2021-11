John Haddad: Das ist der Mann, der Erling Haaland fit machte

Dortmund. BVB-Stürmer Erling Haaland kehrte deutlich früher als erwartet auf den Platz zurück. Das lag auch an einem ungewöhnlichen Fitness-Experten.

Erling Haaland hatte auch in den Tagen danach noch seinen Spaß. Als Torjäger hat man meistens gute Laune, wenn man Tore schießt. Haaland hatte am Samstag den Gewissheit bringenden Treffer zum 3:1-Sieg von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg erzielt. Und danach amüsierte er sich über ein Video, das erst ihn beim Torjubel zeigte – und nach einem schnellen Kameraschwenk eine Wolfsburg-Anhängerin, die den Norweger mit einer unflätigen Geste bedachte. „Mann des Spiels war der Kameramann“, twitterte Haaland dazu.

Mann des Spiels – das ist beim BVB normalerweise Erling Haaland. Noch nicht in Wolfsburg, da hatte er nur 17 Minuten gespielt. Aber womöglich sichert sich der 21-Jährige diese Auszeichnung schon wieder am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen den FC Bayern. Dabei waren die Prognosen ziemlich düster.

BVB-Sportdirektor Zorc lobt Haalands Willen

„Es ist ein Bonus, wenn er vor Weihnachten ein paar Spiele bekommt, aber das ist ziemlich unsicher“, hatte sein Vater Alfie kürzlich erklärt. Nun hat Erling Haaland die Probleme im Hüftbeuger schon im November überwunden. Warum ging es so schnell? BVB-Sportdirektor Michael Zorc lobt im Gespräch mit dieser Redaktion vor allem den unbedingten Willen des Torjägers: „Er hat absolut vorbildlich in der Reha gearbeitet. Alle Parameter haben zu jeder Zeit gezeigt, dass er auf einem gute Weg ist.“ Und dann waren da noch die medizinische und athletische Abteilung des BVB – und John Haddad.

John Haddad, der sich „The Fix“ nennt, der Reparateur. Er ist Biomechaniker und Bewegungstherapeut, stammt aus dem Libanon, ist aber in Kalifornien aufgewachsen. Auf seinen Rat hört Haaland schon lange. Bereits im Sommer trainierte Haaland mit Haddad, nach seiner Muskelverletzung, quälte er sich nun mit dem Fitnessspezialisten durch die Reha. Erst in Marbella, später in Dortmund – stets in enger Abstimmung mit der Fitnessabteilung des Klubs, betont der BVB.

Haddad wog selbst eins 190 Kilo

Dabei hat John Haddad äußerlich recht wenig von einem Fitness-Experten: eher klein, ein gut sichtbares Bäuchlein, Glatze und Rauschebart. Gemütlich sieht er aus – bis man ihn an seinen Geräten in Aktion erlebt. Und von seiner Arbeit kann er sehr engagiert und charismatisch erzählen – wenn er will.

Aktuell lässt er viele Anfragen ins Leere laufen, früher war er gesprächiger – da erzählte er in einem Podcast, warum er in der Fitnessbranche gelandet ist. Vor rund 15 Jahren nämlich wog Haddad noch 190 Kilo. Dann nahm er mit Hilfe eines befreundeten Ernährungsberaters radikal ab, in anderthalb Jahren verlor er 100 Kilo.

Auch spezielle Brillen sind im Angebot

Inzwischen hat er wieder rund 20 Kilo zugelegt, von den Themen Sport und Ernährung aber ist er nicht mehr losgekommen: Haddad machte einen College-Abschluss in Ernährungsberatung und diverse Weiterbildungen in Biomechanik, gründete 2009 eine eigene Fitnessfirma. Ganzheitlich soll der Blick auf den Klienten sein, es geht um Ernährung, Bewegungsabläufe, Muskelschiefstellungen und vieles mehr. Zunächst trainierte er vor allem Kampfsportler.

Zudem vertreibt er Brillen, die blaues Licht von Bildschirmen filtern und den Schlafrhythmus verbessern sollen. Bei Haaland rennt er damit offene Türen ein, der 21-Jährige arbeitet an seinem Körper wie nur wenige andere Profis. „Er ist der am härtesten arbeitende und engagierteste Athlet, mit dem ich je gearbeitet habe“, schwärmt Haddad.

Haaland verpasste schon zehn Spiele

Haaland ist allerdings auch einer, dessen Körper immer wieder streikt. Zehn Spiele verpasste er in der vergangenen Saison, zehn sind es bereits in dieser. Als er im Herbst 2020 länger fehlte, rutschte Dortmund in der Tabelle ab und feuerte Trainer Lucien Favre. In dieser Saison scheiterte der BVB ohne seinen Torjäger in der Champions League. Der BVB braucht Haaland, erst recht im Spitzenspiel – und deswegen braucht er wohl auch in Zukunft die Dienste von John Haddad.

