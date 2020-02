Jürgen Klopp stellt mit Liverpool Sieg-Rekord ein

Essen/Liverpool. Gegen West Ham United feiert der englische Spitzenreiter den 18. Sieg in Serie. "Unglaublich" findet der Ex-Dortmunder Klopp. Er hatte Glück.

Für den FC Liverpool schien alles vorbereitet für den Rekord: Flutlicht, Anfield, und das abstiegsgefährdete West Ham United als Gegner. Nun ja, eher als Statisten auf dem Weg zum 18. Sieg in Serie in der englischen Premier League. Das hatte zuvor nur Manchester City geschafft. Doch es kam anders. Beim 3:2-Sieg hatte Liverpool am Ende viel Dusel.

Die Spieler von West Ham sollten die „Opfer-Lämmer auf dem Weg zum Schlachter sein“, schrieb die britische Boulevard-Zeitung „The Sun“. „Aber so haben die Dinge im windigen Anfield nicht funktioniert, als die heroischen Hammers Jürgen Klopp in die Furcht seines Lebens versetzt haben.“

Liverpool hat 22 Punkte Vorsprung auf Manchester City

Etwas übertrieben ist das schon. Der ehemalige BVB-Trainer wird schwierigere Situationen in seinem Berufsleben erlebt haben. Der souveräne Spitzenreiter der englischen Premier League baute mit nunmehr 79 Punkten den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City wieder auf 22 Zähler aus. Seit 43 Partien ist Liverpool in der Liga saisonübergreifend ungeschlagen. Gegen den Abstiegskandidaten trafen Georginio Wijnaldum in der 9. Spielminute, Mo Salah (68.) und Sadio Mané (81.). Für den Gast aus London hatten Issa Diop (12.) und Pablo Fornals (54.) die Tore erzielt. „Das ist so besonders. Die Zahlen sind unglaublich“, sagte Klopp.

Dass Liverpool die Meisterschaft noch verspielen kann, glauben auf der Insel ohnehin nur die wenigsten. „Sadio Mané bringt den Titel näher für Liverpool nach dem West-Ham-Schreck“, schrieb die Tageszeitung „The Guardian“. Nur Rekorde scheinen noch auf der Kippe zu stehen. Gary Neville, ehemaliger Verteidiger von Manchester United verhöhnte Liverpool während der Partie gegen West Ham mit Blick auf den 18-Siege-Rekord: „Schaltet ein, schaltet ein. Sie werfen es weg!“, sagte Neville in einem Video, das er bei Twitter postete. Die Reds von Jürgen Klopp drehten die Partie noch. Auch aufgrund eines Fehlers von West-Ham-Keeper Lukasz Fabianski beim Treffer durch Salah zum 2:2. Der Ball rutschte ihm erst durch die Hände, dann durch die Beine.

Manchester United hält einen besonderen Rekord

Ein Rekord würde den Fans von Liverpool sicher besonders gefallen – angesichts der großen Rivalität zu Manchester United. In der Saison 2000/2001 holte sich United am 14. April den Premier-League-Titel. Nie gelang das einem Team früher. Gewinnt das Klopp-Team weiter, haben die Reds die Meisterschaft wohl schon im März sicher.