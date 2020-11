Knapper Sieg: Handball-Team hat bei Gislason-Debüt Mühe

Am Ende brachte Alfred Gislason zumindest den Ansatz eines Lächelns zustande. Es war ein schweres Stück Arbeit gewesen, aber es war geschafft. Der 61-Jährige hatte nach einer gefühlten Ewigkeit sein Debüt als Handball-Bundestrainer gegeben, nachdem seit März Spiel um Spiel und Turnier um Turnier abgesagt oder verschoben wurde. 273 Tage hatte es seit seinem Amtsantritt gedauert, bis Gislason seine Spieler erstmals nach 60 Spielminuten abklatschen konnte. Deutschland gewann das Qualifikationsspiel für die EM 2022 gegen Bosnien-Herzegowina mit 25:21 (9:13). Zufrieden aber war Gislason nicht mit der Leistung seines Teams.

Hendrik Pekeler beim Torwurf für die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Bosnien Herzegowina.

Sicher, mit einem Sieg wurde vorab gerechnet, hatten sich die Bosnier am Donnerstagnachmittag im Düsseldorfer ISS-Dome doch nur mit einem Torhüter und zehn Feldspielern eingefunden. Darunter ein Rückraum-Oldie, der reaktivierte 40-jährige Nikola Prce. Der Begriff Rumpftruppe mag abschätzig klingen, doch er fasste die Situation im coronagebeutelten bosnischen Lager treffend zusammen. Womit nicht gerechnet werden konnte war allerdings, wie sehr die deutsche Mannschaft den Gegner unterschätzte - und deshalb in der ersten Halbzeit eine indiskutable Leistung zeigte. Während die Bosnier mit dem Mut der Verzweiflung aufspielten, zeigten sich Kapitän Uwe Gensheimer und seine Mannschaftskollegen zunächst uninspiriert im Angriff und lethargisch in der Abwehr.

Letztes Spiel der deutschen Handballer Ende Januar

Dass die Feinabstimmung noch nicht da sein konnte, verwunderte kaum, waren die deutschen Handballer doch seit dem Spiel um Platz fünf bei der EM im Januar nicht mehr in einem Länderspiel zusammengekommen. Doch die Zahl an Fehlwürfen, Fehlpässen und zu früh abgeschlossenen Angriffen war erschreckend. Nach 15 Minuten hatte das deutsche Team lediglich zwei Tore erzielt, das bosnische sechs. Gislason stand mit verschränkten Armen vor leeren Rängen, konnte nicht fassen, was er da sah. Vor der Halbzeitpause sprach er in einer Auszeit von „Geduld“ und „kämpfen“.

Immerhin, zu Beginn der zweiten Hälfte setzte sein Team dies um. Gensheimer, Julius Kühn, Finn Lemke und Kai Häfner verkürzten über erfolgreiche Gegenstöße für die Hausherren, Hendrik Pekeler glich in der 37. Minute zum 14:14 aus, Kühn traf kurz darauf zum 15:14 – erste deutsche Führung nach zähen 38 Minuten. Jetzt wurden die Bosnier müde, nahmen sich durch Zwei-Minuten-Strafen selbst den Spielfluss. Und Gislason konnte etwas entspannter an der Seitenlinie auf und abgehen, denn als Kühn nach 50 Minuten mit einem seiner Brachial-Würfe aus der Distanz für die Vier-Tore-Führung sorgte, war die Vorentscheidung gefallen. Am Sonntag (15.15 Uhr/ZDF) steht für Gislasons Team das zweite EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland an. Es kann nur besser werden.