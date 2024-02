Köhlers erster Auftritt nach WM-Gold gelingt

Doha Angelina Köhler berichtet nach ihrem WM-Titel von aufregenden Tagen. Nun schwimmt sie souverän ins Halbfinale. Isabel Gose macht dem deutschen Team Hoffnung auf die nächste Medaille.

Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler hat nach bei ihrem ersten WM-Auftritt seit dem Titelgewinn souverän das Halbfinale über 50 Meter Schmetterling erreicht. Die 23-Jährige schlug in Katar nach 25,92 Sekunden an und erreichte damit auf Platz sechs die nächste Runde am Abend.

Vier Tage nach der Goldmedaille über die doppelte Distanz sprach Köhler über eine aufregende Zeit. „So langsam wird man wieder normal und man kommt in den normalen Alltag“, sagte sie. „Ich hatte ein bisschen Einschlafprobleme die letzte Zeit, habe wenig geschlafen die letzten Tage. Aber ich denke, für 50 Meter wird das schon reichen.“

Köhler berichtete von einem Besuch in einem riesigen Einkaufszentrum in Doha mit ihrem besten Freund und Rückenschwimmer Ole Braunschweig. „Es ist total verrückt: Ich bin durch die Mall gelaufen mit Ole und auf einmal sprechen dich Leute an oder applaudieren“, sagte sie. „Das ist noch total surreal. Das kann ich noch nicht ganz so begreifen.“ Die Goldmedaille war Köhlers erstes Edelmetall auf der Weltbühne.

Isabel Gose hat in Katar sogar schon zwei Medaillen gewonnen, allerdings kein Gold. Die 21-Jährige sicherte sich über 400 und 1500 Meter Freistil jeweils Bronze. Als Schnellste der Vorläufe qualifizierte sich die Magdeburgerin am Freitag in 8:26,49 Minuten für das Finale über 800 Meter am Samstag. Dort zählt sie zu den Favoritinnen.