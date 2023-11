Kroatien löst letztes direktes EM-Ticket

Zagreb Kroatien macht als letztes Team die direkte Qualifikation für die EM in Deutschland perfekt. Die qualifizierten Niederländer siegen klar.

Der WM-Dritte Kroatien hat sich als letztes Team ein direktes Ticket für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gesichert. Die Kroaten setzten sich am Dienstagabend mit 1:0 (1:0) gegen Armenien durch und machten die Qualifikation für das Turnier 2024 damit perfekt. Ante Budimir erzielte in Zagreb in der 43. Minute den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic.

Die bereits vorab qualifizierten Niederländer holten an der Algarve einen lockeren 6:0 (3:0)-Sieg gegen Außenseiter Gibraltar. Auch Frankreich hatte sein EM-Ticket schon vorher sicher und schloss die EM-Qualifikation mit einem 2:2 (1:0) in Griechenland ab.

Griechenland ärgert Frankreich

Der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (42.) und Youssouf Fofana (74.) erzielten die Tore für die Franzosen. Anastasios Bakasetas (56.) und Fotis Ioannidis (61.) trafen für Griechenland. Die Griechen hatten allerdings schon vorher keine Chance mehr auf ein direktes EM-Ticket, sie dürfen es aber noch über die Playoffs probieren. Dort treffen sie im Halbfinale im kommenden März zunächst auf Kasachstan. Finalgegner wäre Georgien oder Luxemburg.

Diesen Umweg müssen die bereits qualifizierten Niederländer nicht mehr gehen. Dreimal Calvin Stengs (10./50./62.), Mats Wieffer (23.), Teun Koopmeiners (38.) und Cody Gakpo (81.) trafen beim klaren Sieg in Faro gegen Gibraltar.

