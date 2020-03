Wir sind es gewohnt, zu festen Zeiten mit dem Verein zu trainieren, Kurse im Fitness-Studio zu besuchen oder mit Freunden Gewichte zu stemmen. Doch in Zeiten von Corona sind Selbstmotivation und Eigeninitiative gefragt. Damit es Ihnen leichter fällt, haben wir Ihnen ein paar Strecken rausgesucht.

Ob am See, durch den Wald, über die Halde oder eine Runde durch den Park, ob zum Laufen, Wandern oder Walken - für jeden sollte etwas dabei sein. Aber bitte immer daran denken: Abstand halten und maximal zu zweit - besser alleine! - laufen!

Also: Schuhe an und los!

Laufstrecken bis zehn Kilometer

Auf den Spuren des bekannten Bottroper Herbstwaldlaufes ist man auf dieser Strecke unterwegs: Vom Förderturm der Zeche Prosper Haniel in Bottrop geht es knapp zehn Kilometer über Waldwege zum Heidesee. Es gibt zwar einige leichte Anstiege, im Großen und Ganzen ist es aber eine eher flache Runde.

Höhenmeter sammeln Läufer im Ruhrgebiet am besten auf den Halden in der Region. Eine 6,5 Kilometer-Runde mit einem ordentlichen Anstieg zu Beginn kann man zum Beispiel über die Halde Haniel laufen.

Im Südpark und Volksgarten in Düsseldorf können Streckenlängen beliebig gewählt und kombiniert werden. Das ist vor allem super, wenn man beim Start noch unsicher ist, wieviel man laufen will und kann. Zwei Streckentipps vom Team des Parkrun Düsseldorf.

Einfach, aber nicht langweilig ist die Strecke entlang des Rhein-Herne-Kanals: Der große Vorteil dieser Pendelstrecke ist, dass sie nach Lust und Laune (oder nach Trainingsstand) verlängert oder verkürzt werden kann.

Eine kleine Runde von 6,5 Kilometern in Mülheim, die beliebig erweitert werden kann, führt Hobbyläufer durch die MüGa, vorbei am Schloss Broich und dem Ringlockschuppen und durch die Ruhrauen.

Sightjogging in Gelsenkirchen: 7,5 Kilometer an Industrie-Denkmälern vorbei. Von der Sportanlage an der Gesamtschule Ückendorf geht es über den Wissenschaftspark in Richtung Himmelsleiter - diese Strecke ist nicht unbekannt. Aber wer ab und an mal den Blick schweifen lässt, entdeckt Interessantes am Wegesrand.

Der Baldeneysee in Essen ist und bleibt eins der beliebtesten Laufziele der Region. Sportmoderator Andreas Menz läuft aber auch gerne eine kurze (6,2 Kilometer), aber knackige Runde über die Höhenzüge als direkt unten am See.

Strecken mit mehr als zehn Kilometern Länge

Die 13 Kilometer lange Strecke durch das Tal der Boye in Bottrop mit einem knackigen Anstieg hinauf zum Tetraeder ist eher für fortgeschrittene Läufer geeignet. Die Strecke ist abwechslungsreich und wer sich zum Tetraeder hochgekämpft hat, wird mit einer tollen Aussicht belohnt.

Jan Fitschen, Europameister über 10.000 Meter, wohnt mittlerweile in Mettmann. Dort läuft er regelmäßig eine 13 Kilometer-Runde über schmale Waldwege, vorbei an kleinen Fachwerkhäusern und entlang der Düssel. Außerdem hat der ehemalige Profisportler Tipps, wie Sie Ihren inneren Schweinehund überlisten können und welche Pflege Läuferfüße brauchen.

Mitten im Ruhrgebiet, aber fernab des Verkehrs geht es durch die Natur im Süden von Essen: durchs Rohmbachtal, entlang der Ruhr und durch das Forstbachtal führt die 14,5 Kilometer lange profilierte Strecke. Achtung: Es gibt zwei größere Anstiege.

Pater Tobias aus Duisburg ist Seelsorger, Manager und Lauftrainer. Uns hat er eine schöne Laufrunde über die alte Hoag-Trasse und entlang des Rhein-Herne-Kanals gezeigt. Insgesamt ist die Runde 15 Kilometer lang und flach.

In Dortmund hat uns der ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann seine Hausrunde gezeigt: elf Kilometer durch die Bittermark in Dortmunds Süden. Es geht da bei unter anderem knackig bergauf und entlang der Sauerlandlinie A 45 (Ruhrpott halt!). Der Untergrund ist sehr abwechslungsreich.

Auch, wenn das Laufen die einfachste Art ist, sich aktuell fit zu halten, ein paar Dinge müssen dort auch in Zeiten von Corona beachtet werden.