Legende Pelé: Der König der 1000 Tore bleibt unvergessen

São Paulo/Essen. Brasiliens Legende Pelé ist am Donnerstag verstorben. Die Fußball-Welt reagierte bestürzt. Ein Nachruf auf einen Mythos des Fußballs.

In den letzten Tagen kursierte in den in diesen Fragen oft omnipräsenten Sozialen Medien ein kurzes Video, in dem ein unermüdlicher Nutzer die besten Tricks der berühmtesten Fußballer der letzten Jahre gesammelt hatte und aus den wenigen, und doch aussagekräftigen Bildern der Frühzeit des Fernsehens entsprechende Szenen von Pelé anheftete. Diese sagten eindringlich: „Schaut, er hat das alles schon gemacht, er hat es allen vorgemacht.“ Da ist viel dran.