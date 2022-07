Leichtathletik: So ein Auftritt darf sich nicht wiederholen

Eugene. Das deutsche Team enttäuscht bei der WM im Nordwesten der USA. Für viele Athleten war sie bloß Durchgangsstation für die Heim-EM. Ein Kommentar.

Wer auf die Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon zurückblickt, wird wohl zuerst dieses Bild in Erinnerung haben: Das von Hindernisläuferin Lea Meyer, die kopfüber in den Wassergraben stürzte. Hatte es doch Symbolcharakter: Deutschland ging schmerzhaft baden beim Treffen der Besten im Nordwesten der USA. Zwei Medaillen, eine goldene, eine bronzefarbene – das ist zu wenige für eine einstige Leichtathletik-Hochburg.

Die Gründe sind vielfältig. Es gab die verletzungsbedingten Ausfälle von Medaillenkandidaten vor der WM, es gab einige gesundheitlich angeschlagene Hoffnungsträger während der WM. Klar war auch, dass im aufgepumpten 78er-Athleten-Team nicht jeder eine Medaille holen würde. Junge Talente entwickeln sich auch durch Wettkämpfe, selbst eine Malaika Mihambo wurde bei ihrer ersten WM 2013 in Moskau nur 18. Doch lässt sich damit erklären, dass zu viele Starter nicht mal annähernd an den Topplätzen kratzten oder überhaupt persönliche Topleistungen ablieferten?

Deutschlands Athleten laufen weltweit nur hinterher

Fehler sind auch in der zu langen Vorbereitung in Kalifornien zu suchen, aber schlichtweg finden sie sich in den Köpfen vieler Athleten. Zu häufig fiel nach Enttäuschungen der Verweis auf die EM im kommenden Monat in München. Auf die Vorfreude auf das heimische Publikum und die besseren Chancen auf Topplatzierungen. Zu oft wurde diese WM als Durchgangsstation für die EM gesehen.

Eine fatale Einstellung: Am Ende ist eine EM hinter Olympia und WM nur die dritte Liga. Sicher wird die Europameisterschaft in München ein Fest, es wird wieder Medaillen für Deutschland und es wird erneut viele Heldengeschichten geben. Die EM wird die Probleme bis zur nächsten WM im kommenden Jahr aber nur übertünchen: Deutschlands Leichtathleten laufen weltweit nur hinterher.

Interesse an der Sportart könnte weiter sinken

Nein, einen solchen Auftritt darf sich der Deutsche Leichtathletik-Verband mit seinen Schützlingen nicht noch einmal erlauben. Zu groß ist die Gefahr, das Interesse von Sponsoren, des Fernsehens und der ohnehin sinkenden Zahl der Leichtathletik-Fans zu verlieren. Nicht jeder Enttäuschung folgt schon wenige Wochen danach die Chance auf eine scheinbare Wiedergutmachung.

