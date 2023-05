Leverkusen gegen Köln: Rheinisches Derby mit besonderer Brisanz

Leverkusen. Die Bundesliga-Partie zwischen Leverkusen und Köln wurde vorverlegt – das sorgt für Zündstoff. Köln ist nicht gut auf Bayer zu sprechen.

Ein positives Wort für seine Kollegen hat Steffen Baumgart normalerweise immer übrig. Vor dem Nachbarschaftsduell bei den von Xabi Alonso gecoachten Leverkusenern an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) hielt sich Kölns Trainer diesmal aber zurück, sondern meinte nur so knapp wie möglich: „Sie spielen erfolgreich. Sie haben sich verbessert. Alles gut – reicht.“

Die Partie in der BayArena kostete Spieler und Verantwortliche beim Geißbockklub schließlich reichlich Nerven, seit die Vorverlegung des Duells von Sonntag auf Freitag am Freitag vergangener Woche feststand. „Auf eindringlichen Wunsch von Bayer 04 Leverkusen“, wie die DFL bekannt gab.

Leverkusen will mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Europa League

Hintergrund: Leverkusen will mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Halbfinalhinspiel in der Europa League bei der AS Rom am nächsten Donnerstag haben. Von Bayers internationalen Erfolgen profitiert die gesamte Bundesliga. Auch Christian Keller wünscht dem Werksklub für die Duelle mit Rom daher alles Gute. Überaus pikiert ist der Kölner Sportchef im Zusammenhang mit der Spielverlegung trotzdem.

So kritisiert er, dass der FC „als Letztes angerufen“ worden sei. Dass Köln, noch nicht aller Abstiegssorgen ledig, nach der von der Fifa Ende März verhängten Transfersperre für zwei Wechselperioden aktuell auf eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs Cas wartet, macht die Lage für die Domstädter nicht angenehmer. Zudem hat das Duell mit den seit 14 Pflichtspielen unbesiegten Leverkusenern aus ihrer Sicht ein Gschmäckle bekommen. Wegen der Rolle, die NRW-Innenminister Herbert Reul – Inhaber einer Dauerkarte bei Bayer – laut einem Bericht des „Kölner Stadtanzeigers“ bei der Verlegung des Rhein-Derbys gespielt hat.

Reul bat "um eine wohlwollende Prüfung"

So habe der CDU-Politiker als oberster Dienstherr bei der Kölner Polizei „um eine wohlwollende Prüfung“ gebeten, wie ein Sprecher Reuls bestätigte. Womöglich spielte Keller darauf an, als er, ohne konkret zu werden, nach dem 0:1 gegen Freiburg am vergangenen Samstag sagte: „Wie die Abläufe sind, will niemand wissen, sonst verliert der eine oder andere den Glauben an die Integrität des Wettbewerbs.“

Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro spricht seinerseits von einem „formal einwandfreien Prozess“ und erklärt: „Wenn Christian Keller, den ich als Kollegen sehr schätze, und seine Mitstreiter beim FC das Gefühl haben, zu spät informiert worden zu sein, dann bedaure ich dies.“ Vernommen hat das Bedauern des Ortsrivalen auch Kellers Mitstreiter Steffen Baumgart. „Die haben sich entschuldigt, super gemacht, toll, vielen Dank“, konterte Kölns Coach in gepflegtem Sarkasmus – und fügte hinzu: „Bei mir hat keiner angerufen. Es muss auch keiner anrufen.“

