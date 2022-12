Lionel Messi erreicht die Ebene von Pele und Maradona

Essen. Lionel Messi verlässt mit dem Titel die größte Bühne. Diese WM war seine - und nun steigt er auf in den Olymp. Ein Kommentar.

Dieser Sport kann also doch gerecht sein. Am Sonntag wurde einer der Besten der Fußball-Geschichte belohnt. Einer, der uns allen seit vielen Jahren ganz besondere Momente schenkt. Einer, der doch nicht ohne Weltmeistertitel die größte Bühne verlassen konnte. Lionel Messi hat es geschafft, die Krönung blieb ihm nicht verwehrt: Er steigt auf in den Olymp, er hat die Ebene der Giganten Pelé und Diego Maradona erreicht. Mit 35 Jahren.