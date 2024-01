New York als Trost Littler bei World Series of Darts gestoppt

Den Bosch Der Siegeszug von Luke Littler ist beendet. Für den 17 Jahre jungen Darts-Teenager ist die nächste große Reise aber bereits perfekt.

Mit Blick auf das Frühjahr dürfte Darts-Supertalent Luke Littler auch das Ende seiner Siegesserie verkraften können.

Für den 17 Jahre alten WM-Finalisten geht es bei der World Series nach starken Leistungen nach New York, wo am 31. Mai und 1. Juni das US Darts Masters ausgetragen wird. Daran änderte auch Littlers 6:8-Niederlage gegen Michael van Gerwen im Finale der zweiten Station im niederländischen Den Bosch nichts.

Nachdem er bei den Turnieren des Weltverbandes PDC mit vier Siegen in Bahrain sowie drei Erfolgen in Den Bosch gestartet war, war der Niederländer van Gerwen zu stark. „Ich werde das Positive mitnehmen. Das war ein unglaubliches Spiel. Ich habe Michael unter Druck gesetzt, aber er hat einfach nicht verworfen“, sagte Littler, der am Samstagabend die Neuauflage des WM-Endspiels gegen Luke Humphries (England) und das Duell gegen den Waliser Gerwyn Price für sich entschieden hatte.

Littler und van Gerwen dürfen als topgesetzte Profis nach New York reisen.

Am Donnerstag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) steht für Littler das nächste Debüt an. Der Youngster tritt in Cardiff erstmals in der Premier League an. Eine Woche später (8. Februar) spielt Littler dann in Berlin, wo die zweite Station der prestigeträchtigen Liga ausgetragen wird.