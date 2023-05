Live! AC Mailand mit Ex-Schalker Thiaw - Inter unverändert

Mailand. Im Halbfinale der Champions League heißt es wieder Mailand gegen Mailand - Inter hatte im Hinspiel bei Milan 2:0 vorgelegt. Der Ticker.

Der AC Mailand geht mit dem wieder genesenen Stürmer Rafael Leão und dem deutschen U21-Nationalspieler und Ex-Schalker Malick Thiaw in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Die beiden Profis stehen in der Startelf von Milan am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) im Duell gegen Inter.

Das Champions-League-Halbfinale AC Mailand gegen Inter Mailand heute live im Ticker

Nach einem 0:2 im Hinspiel hofft der AC gegen den klar favorisierten Fußball-Stadtrivalen auf eine Aufholjagd vor allem durch die Offensivqualitäten von Leão. Der Portugiese hatte im ersten Duell in der vorigen Woche wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. Der frühere Schalker Malick Thiaw rückt für den dänischen Routinier Simon Kjaer in die Innenverteidigung.

Inter nahm derweil keine Veränderung im Vergleich zum Hinspiel vor und beginnt unter anderem wieder mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Edin Dzeko, Henriikh Mkhitaryan und Hakan Calhanoglu. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens sitzt zunächst auf der Ersatzbank. (dpa)

