LIVE! Hertha führt zur Pause 1:0 gegen Leverkusen

Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane peilt den nächsten Sieg in der Bundesliga an.

Berlin. Hertha hat seit vier Spielen kein Gegentor mehr gegen Leverkusen kassiert. Doch Bayer kommt mit viel Selbstbewusstsein nach Berlin. Der Ticker.

Hertha BSC will mit dem fünften Saisonsieg in die anstehende letzte Länderspielpause des Jahres gehen. Allerdings tritt Gegner Bayer 04 Leverkusen gestärkt durch eine 4:0-Gala in der Europa League gegen Betis Sevilla am Sonntag im Olympiastadion an (15.30 Uhr/DAZN). Die Berliner könnten dagegen mit einem Erfolg einen kleinen Puffer zur Abstiegsregion legen.

Hertha belegt mit zwölf Punkten den zwölften Rang und liegt damit lediglich drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Leverkusen weist als Vierter fünf Punkte mehr als die Berliner auf. Personal: Hertha-Trainer Pal Dardai kann bis auf den an der Schulter operierten Lukas Klünter und den gesperrten Kapitän Dedryck Boyata auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Marton Dardai und Marvin Plattenhardt, die gegen Hoffenheim noch ausgefallen waren, rücken wieder in die Abwehr. Bei der Mannschaft von Bayer-Trainer Gerardo Seoane fallen die etatmäßigen Stürmer Patrik Schick und Lucas Alario verletzungsbedingt aus.

Hertha-Trainer Pal Dardai kann bis auf den an der Schulter operierten Lukas Klünter und den gesperrten Kapitän Dedryck Boyata auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Marton Dardai und Marvin Plattenhardt, die gegen Hoffenheim noch ausgefallen waren, rücken wieder in die Abwehr. Bei der Mannschaft von Bayer-Trainer Gerardo Seoane fallen die etatmäßigen Stürmer Patrik Schick und Lucas Alario verletzungsbedingt aus. Zitat: Dardai: „Wir wissen, was die können. Wir wissen, was wir können. Nun machen wir einen Matchplan, damit wir gewinnen.“

Dardai: „Wir wissen, was die können. Wir wissen, was wir können. Nun machen wir einen Matchplan, damit wir gewinnen.“ Besonderes: Hertha hat in den letzten vier Begegnungen gegen den Werksclub kein Gegentor kassiert. Dabei gelangen den Berlinern drei Siege sowie ein Unentschieden. Leverkusen hat in dieser Spielzeit auswärts noch keine Niederlage hinnehmen müssen. (dpa)

