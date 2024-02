Live! BVB beim 1. FC Heidenheim - das Spiel heute im Ticker

Heidenheim. Borussia Dortmund eröffnet den Bundesliga-Spieltag heute mit einer Auswärtspartie in Heidenheim. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Der Live-Ticker.

Seit mittlerweile sechs Spielen ist der 1. FC Heidenheim in der Bundesliga ungeschlagen. Geht es nach Borussia Dortmund soll diese Serie heute Abend reißen: Der BVB ist um 20.30 Uhr (DAZN) zu Gast beim Aufsteiger. Die Dortmunder gewannen zuletzt drei Mal in Serie, dürften allerdings an das Hinspiel weniger gute Erinnerungen haben: eine 2:0-Halbzeitführung gab die Mannschaft von Trainer Edin Terzic noch aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Das BVB-Spiel in Heidenheim heute im Live-Ticker

Doch die Personallage ist brenzlig. Torwart Gregor Kobel (26) sowie die beiden Offensivspieler Marco Reus (34) und Julian Brandt (27) sind noch immer krank und werden wohl ausfallen. Der Einsatz von Rückkehrer Jadon Sancho wackelt aufgrund von Muskelproblemen. Möglich ist, dass es Terzic erneut mit der Doppelspitze Niclas Füllkrug (30)/Youssoufa Moukoko (19) probiert. Erster Ersatzkandidat für Sancho ist dessen Landsmann Jamie Bynoe-Gittens (19).

BVB erneut mit Alexander Meyer im Tor

Und im Tor dürfte sich erneut Alexander Meyer (33) beweisen. „Alex macht das herausragend, er ist eine tolle Persönlichkeit und beliebt in Mannschaft“, betonte Terzic. „Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass er Gregor vertritt – er hat es immer toll gemacht.“

