Live! BVB-PK vor dem Mainz-Spiel mit Trainer Edin Terzic

Dortmund. Borussia Dortmund steckt in der Bundesliga in der Krise. Am Dienstag steigt das letzte Spiel in 2023 gegen Mainz. Der Live-Ticker zur BVB-PK.

In der Champions League läuft es für Borussia Dortmund - in der Bundesliga hingegen weiter gar nicht. Am Samstag gab es den nächsten Rückschlag für den BVB. Beim FC Augsburg reichte es nur zu einem 1:1. Das Minimalziel Champions League ist gefährdet. Schon fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den Vierten VfB Stuttgart.

Ihren Jahresabschluss bestreitet die Borussia am Dienstag (20:30 Uhr, Sky) - ausgerechnet gegen Mainz 05. Eine Art Vergangenheitsbewältigung für den gesamten Verein. Im Sommer verspielte der BVB am letzten Spieltag gegen die Mainzer die greifbare Meisterschaft. Wie der BVB dieses Spiel angeht und welche Akteure Trainer Edin Terzic im letzten Spiel eines emotionalen Jahres 2023 zur Verfügung stehen, wird Thema bei der Pressekonferenz am Montag in Dortmund sein. Auch die Auslosung in der Champions League, die ab 12 Uhr stattfindet, dürfte dann eine Rolle spielen. Terzic, der aktuell in der Kritik steht, sitzt ab 12:30 Uhr auf dem Podium. Wir sind live dabei.

BVB-PK mit Trainer Edin Terzic heute im Live-Ticker

Mehr News zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport