Köln Deutschland kann heute das Halbfinale bei der Handball-EM 2024 erreichen. Es geht ab 20:30 Uhr gegen Kroatien. Das Spiel im Live-Ticker.

Deutschlands Handballer wollen mit einem Sieg im letzten Hauptrundenspiel den Einzug ins Halbfinale der Heim-EM perfekt machen. Zum Abschluss der zweiten Turnierphase trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) auf Kroatien. Wenn die Konkurrenz mitspielt, könnte die DHB-Auswahl selbst mit einer Niederlage in die Vorschlussrunde der Heim-EM einziehen. Aktuell ist Deutschland Gruppenzweiter hinter den bereits qualifizierten Franzosen. Halbfinal-Gegner des DHB-Teams wäre Top-Favorit Dänemark.

Kurios: Den Kroaten könnte eine Niederlage im Rennen ums Olympia-Ticket gar helfen. DHB-Sportvorstand Axel Kromer bezeichnete es als „absurd“ und „blöd“, dass dieses recht theoretische Szenario zustande gekommen sei.

Handball-EM 2024: Deutschland gegen Kroatien heute im Live-Ticker

10. Minute: Die Kroaten gleichen hier in Köln wieder aus. 5:5.

8. Minute: Die letzten Angriffe verpuffen gerade auf beiden Seiten - die Kroaten treffen dann aber doch.

6. Minute: Nach einem Treffer von Golla führt Deutschland erstmals mit zwei Treffern. 5:3!

3. Minute: Torhüter Andreas Wolff ist direkt im Spiel drin, hat seine zweite Parade gezeigt. Und im Gegenstoß trifft Golla zum 2:1 für Deutschland.

2. Minute: Aber das das DHB-Team trifft beim ersten Angriff. BVB-Fan Juri Knorr gleicht aus.

1. Minute: Der erste Treffer geht auf das Konto der Kroaten.

20.30 Uhr: Das letzte Hauptrunden-Spiel für die deutschen Handballer beginnt. Das DHB-Team ist bekanntlich schon für das Halbfinale qualifiziert. Dennoch geht es gegen Kroatien darum, sich für das Halbfinale warm zu werfen.

20.23 Uhr: Deutschlands Handballer können im abschließenden EM-Hauptrundenspiel gegen Kroatien wieder auf Rechtsaußen Timo Kastening zurückgreifen. Nach seiner Zwangspause steht der Melsunger im Aufgebot für die Partie in Köln. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit. Kastening hatte das Spiel am Montag gegen Ungarn (35:28) aufgrund eines Infekts verpasst.

19.30 Uhr: Deutschland steht bereits im Halbfinale! Nach den Niederlagen von Österreich und anschließend auch Ungarn am Mittwoch steht die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason schon vor ihrem abschließenden Hauptrunden-Duell mit Kroatien als letzter Halbfinalist fest.

Ab 20:15 Uhr berichten wir heute in diesem Ticker live vom Deutschland-Spiel.

Der Sportchef ist aber sicher, dass die Kroaten um den Kieler Domagoj Duvnjak die Partie keinesfalls abschenken werden: „Es ist für mich unvorstellbar, dass ein Sportsmann wie Duvnjak ein Handballspiel bestreitet, um es nicht zu gewinnen. Es ist in keinster Weise denkbar, dass die Kroaten das Spiel lockerer angehen.“

Deutschland gegen Kroatien: Johannes Golla ist fokussiert

Die Spieler legten den Fokus ohnehin voll auf den Gegner und sich selbst. „Ich will mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken um diese Konstellationen machen, sondern mich einfach auf uns und auf unsere Leistung konzentrieren. Wir wollen uns perfekt vorbereiten. Dann ist mir das wirklich egal, was für Konstellationen da für die Zukunft entscheidend sind“, sagte Kapitän Johannes Golla.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport