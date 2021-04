Live! Düsseldorf hofft auf die perfekte Englische Woche

Essen. Ein Sieg in Paderborn würde den zarten Aufstiegsträumen des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf Auftrieb verleihen. Die Spiele im Live-Ticker.

Bei Fortuna Düsseldorf ist Träumen wieder erlaubt: Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler hat sich mit zuletzt drei Siegen in Serie im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Mit einem weiteren Erfolg im Spiel beim SC Paderborn an diesem Samstag (13 Uhr/Sky) würden die Rheinländer zumindest vorerst den Relegationsplatz belegen.

„Das wird allerdings eine schwierige Aufgabe, denn das letzte Spiel einer Englischen Woche ist immer das schwerste“, sagte Fortuna-Trainer Uwe Rösler. „Dazu kommt, dass Paderborn eine gute Mannschaft hat, die an einem guten Tag jeden Gegner in der 2. Bundesliga schlagen kann.“ Rösler bot zuletzt zweimal die identische Startelf auf und will auch „nicht viel verändern“. (fs)

Hier geht es zu den Live-Tickern: