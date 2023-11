Live! FC Bayern kann Köln tiefer in die Krise schießen

Köln Der FC Bayern kann mit einem Sieg beim 1. FC Köln zumindest über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Das Spiel im Live-Ticker.

Thomas Tuchel hatte keine Zeit zu verlieren. Gerade mal eine gemeinsame Einheit blieb dem Trainer des FC Bayern am Donnerstag, um seine zahlreichen Nationalspieler wieder fit für den Bundesliga-Alltag zu bekommen. Statt wie schon vor Wochen also den „glorreichen Spielplan“ anzuprangern, richtete Tuchel den Fokus auf die eigene Aufgabe. Schließlich mussten einige Spieler vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nicht nur ihre müden Beine auflockern.

1. FC Köln - FC Bayern: Das Spiel im Live-Ticker

Hier geht es zum Live-Ticker

„Wir wollen ein Umfeld bieten, wo man sich sicher und ruhig fühlt, wo man die Dinge auch mal abstreifen kann“, betonte Tuchel mit Blick auf die deutschen Nationalspieler am Donnerstag. Vor allem das Bayern-Quintett Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane und Joshua Kimmich dürfte nach den blamablen Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) mit reichlich Frust im Gepäck zurück an die Säbener Straße gekommen sein.

Tuchel verärgert über Ansetzung gegen 1. FC Köln

Umso wichtiger sei es für diese Spieler, jetzt „neue, positive Energie zu tanken“, sich voll und ganz auf den FC Bayern zu konzentrieren, so Tuchel. Tatsächlich dürfte es Kimmich, Müller und Co. fast recht sein, dass sie sich schon in Köln - nur drei Tage nach der Blamage von Wien - wieder anderen Dingen als der Nationalmannschaft widmen dürfen. Belastung hin oder her.

Die hatte Tuchel schon vor der Länderspielpause angeprangert. „Das ist natürlich eine sensationelle Ansetzung für den FC Bayern München“, stänkerte der 50-Jährige damals über die Partie in Köln. Auch am Donnerstag sprach er von einer „sehr sehr unglücklichen Ansetzung“. Tuchel gab sich diesmal aber deutlich diplomatischer, übte lieber generelle Kritik an der Belastung im europäischen Fußball.

