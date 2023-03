LIVE! Gegen Leipzig steht bei Gladbach wieder Sippel im Tor

Eigentlich nur die Nummer drei in Gladbachs Tor: Tobias Sippel

Leipzig/Mönchengladbach. Weil Borussia Mönchengladbachs Stammtorhüter weiter ausfallen, spielt gegen Leipzig erneut Tobias Sippel. Das Spiel im Live-Ticker.

Die Nummer drei unter den Torhütern von Borussia Mönchengladbach bleibt die Nummer eins. Weil Jonas Omlin und Jan Olschowsky noch nicht wieder einsatzfähig sind, steht Routinier Tobias Sippel auch am Samstag bei RB Leipzig im Tor des Fußball-Bundesligisten und kann weiterhin Werbung für eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufen Vertrages machen. Pluspunkte hat der 34-Jährige bereits am vergangenen Samstag beim 0:0 gegen den SC Freiburg gesammelt. "Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt", befand Sportdirektor Roland Virkus.

Neben den beiden Torhütern müssen die Gladbacher in Leipzig auch auf Ramy Bensebaini (gesperrt) sowie weiterhin Julian Weigl (Teilanrisses der Syndesmose) und Tony Jantschke (Meniskusriss) verzichten. Die Position von Linksverteidiger Bensebaini wird wohl Luca Netz übernehmen. "Er ist eine Option. Luca hat sich im Training im Laufe der Saison gesteigert und das sehr gut gemacht", sagte Trainer Daniel Farke.

Timo Werner spielt in dieser Saison wieder für RB Leipzig. Foto: dpa

Rose hofft noch, dass Timo Werner spielfähig ist

Marco Rose muss vor dem Duell mit seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Nationalstürmer Timo Werner bangen. «Wir hatten immer wieder mal ein paar Ausfälle die Woche, so ein bisschen mit Infekten zu tun. Timo schlägt sich schon seit dem Dortmund-Spiel mit einem Infekt rum», sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Red Bull-Arena. (dpa)

