Live! Gipfeltreffen zwischen Real Madrid und PSG

Madrid. Real Madrid oder Paris Saint-Germain: Nur eine Mannschaft kann ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Der Live-Ticker zum Rückspiel.

Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Spiel bei Real Madrid wohl auf den zuletzt angeschlagenen Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé setzen. „Es geht ihm gut“, sagte Trainer Mauricio Pochettino am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Der Einsatz des Stürmerstars im Achtelfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) war fraglich gewesen, nachdem er im Training am Montag einen Schlag auf den linken Fuß bekommen hatte. „Er hatte Schmerzen nach einem Tritt und schrie vor Schmerz, aber ein paar Stunden später ging es ihm schon wieder besser und er war beruhigt. Er konnte wieder normal gehen“, berichtete der Trainer. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport