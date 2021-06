Live! Italien startet leicht verändert gegen die Schweiz

Rom. Italiens Trainer Roberto Mancini baut seine Aufstellung im Vergleich zum Türkeispiel auf einer Position um. Schweiz startet unverändert.

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini verändert seine Startformation für die zweite EM-Partie gegen die Schweiz auf einer Position. Im Vergleich zum 3:0 im EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei ersetzt Rechtsverteidiger Giovanni di Lorenzo in der Partie am Mittwochabend in Rom den angeschlagenen Alessandro Florenzi. Darüber hinaus vertraut der Fußball-Coach der gleichen Anfangsformation. Mittelfeldspieler Marco Verratti, der zuletzt in einem Testspiel sein Comeback nach Verletzung gegeben hatte, steht noch nicht im Kader.

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic nimmt im Vergleich zum 1:1 im ersten EM-Spiel gegen Wales keine Veränderungen an seiner Startformation vor. Italien kann mit einem Sieg bereits als erste Mannschaft den Einzug ins EM-Achtelfinale perfekt machen.

