Wien. Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist das EM-Spiel gegen Kroatien eine Schlüsselbegegnung. Die Partie im Live-Ticker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live! Kann Deutschland gegen Kroatien seine Chancen wahren?

Für Deutschland steht bei der Handball-EM das zweite Schlüsselspiel an. Nach der Vorrunden-Niederlage gegen Spanien muss die DHB-Auswahl das Duell mit Kroatien an diesem Samstag (20.30 Uhr/ZDF) unbedingt gewinnen, um die Chance auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. "Das wird eine intensive und heiße Partie", prophezeite Bundestrainer Christian Prokop. In der Vergangenheit gab es zwischen beiden Teams oft spannende Partien. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker:



Kroatien - Deutschland