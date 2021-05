Live! Köln, Bielefeld, Bremen: So läuft der Abtiegskampf

Essen. Abstiegskampf pur am vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. So schlagen sich die Teams im Tabellenkeller: Die Spiele im Live-Ticker.

Der Blick in der Fußball-Bundesliga richtet sich an diesem vorletzten Spieltag zunächst auf den Abstiegskampf: Läuft es schlecht für den 1. FC Köln, könnten die Rheinländer Schalke an diesem Samstag (alle 15.30 Uhr/Sky) in die 2. Liga folgen. Hertha BSC würde sich mit einem Erfolg im direkten Aufeinandertreffen retten. Auch in Augsburg gibt es ein brisantes Duell um den Abstieg: Gegner ist Werder Bremen. Einen Sieg muss auch Arminia Bielefeld gegen Hoffenheim anpeilen.

Robert Lewandowski möchte dagegen beim Bayern-Spiel in Freiburg etwas ganz anderes: den legendären Tor-Rekord von Gerd Müller erreichen. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker:

