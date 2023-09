Live! Leverkusen braucht Tore für Rückkehr an die Spitze

Leverkusen Der FC Bayern hat die Tabellenführung übernommen. Bayer Leverkusen ist nun gegen den 1. FC Heidenheim gefordert. Das Spiel im Live-Ticker.

Bayer Leverkusen will in der Fußball-Bundesliga weiter am neuen Tabellenführer FC Bayern München dran bleiben. Drei Tage nach dem klaren Sieg beim Europa-League-Auftakt gegen den schwedischen Meister und Pokalsieger BK Häcken erwartet das Team von Trainer Xabi Alonso am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Um die Bayern nach deren 7:0 gegen den VfL Bochum wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen, benötigt Leverkusen allerdings mindestens ein 6:0.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Zum Abschluss des fünften Spieltages treffen um 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg aufeinander. Beide Teams haben ihre internationalen Aufgaben unter der Woche erfolgreich gelöst. In der Liga sind beide ihren Ansprüchen bislang nicht gerecht geworden. (dpa)

