Live! Nutzt der FC Bayern die Steilvorlage des BVB?

Trainer Thomas Tuchel hat heute mit dem FC Bayern die große Chance, wieder am BVB vorbei zu ziehen und auf Platz eins zu springen.

München. Meisterschaftsrennen: Der FC Bayern kann nach dem BVB-Patzer mit einem Sieg gegen Hertha BSC die Tabellenspitze übernehmen. Der Ticker.

Borussia Dortmund hat es am Freitagabend verpasst, sich etwas Luft im Rennen um die Deutsche Meisterschaft zu verschaffen: Der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter kam beim VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus. Titelverteidiger Bayern München kann daher heute mit einem Sieg gegen Hertha BSC an den Dortmundern, die aktuell zwei Punkte Vorsprung haben, vorbeiziehen.

FC Bayern gegen Hertha BSC live in unserem Ticker:

Thomas Tuchel verzichtet im Heimspiel des Dortmund-Jägers Bayern München gegen Schlusslicht Hertha BSC auf Thomas Müller und erneut auf Leroy Sane. Das Offensiv-Duo sitzt in der Partie (15.30 Uhr/Sky), in der der deutsche Fußball-Rekordmeister mit einem Sieg zurück auf Platz eins springen will, zunächst auf der Bank.

Im Vergleich zum ernüchternden 1:3 in Mainz nimmt Tuchel vier Änderungen vor. In der Abwehr rücken Benjamin Pavard und Noussair Mazraoui für den verletzten Dayot Upamecano und Josip Stanisic in die Startelf. Außerdem kommen Serge Gnabry und Kingsley Coman für den verletzten Alphonso Davies und Müller rein. (sid)

