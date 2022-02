Regionalliga West Live! Rot-Weiss-Essen-Verfolger Fortuna Köln spielt in Düsseldorf

Düsseldorf. Rot-Weiss Essen hat am Samstag vorgelegt, Fortuna Köln will nun nachlegen. Die Südstädter gastieren in Düsseldorf. Der Live-Ticker.

Ein hart erkämpfter 2:1-Sieg bei der Reserve des FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen hat seine Hausaufgaben in der Regionalliga West bereits am Samstag erfolgreich erledigt. Am Sonntag ist Verfolger Fortuna Köln gefordert, die Südstädter gastieren ab 14 Uhr bei Fortuna Düsseldorf II. Zuletzt holte Köln 34 Punkte aus zwölf Spielen.

