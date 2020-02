Live: Brekalo-Hammer! Wolfsburg gegen Mainz auf Kurs

Josip Brekalo brachte den VfL Wolfsburg gegen den FSV Mainz 05 per Distanzschuss in Führung.

Wolfsburg. Im Kampf um die Europapokalplätze, braucht der VfL Wolfsburg einen Sieg gegen die Nullfünfer. Die Partie jetzt hier im Live-Ticker.

Der VfL Wolfsburg geht mit großen Personalproblemen in das Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05. Neben den gesperrten Maximilian Arnold und Marin Pongracic sowie den beiden verletzten Verteidigern William und Jerome Roussillon fehlte am Sonntagabend auch erneut der Kapitän Josuha Guilavogui. Der 29 Jahre alte Franzose fiel bereits in der Europa League gegen Malmö FF (2:1) aus und wurde nach seinen Knieproblemen doch nicht mehr rechtzeitig fit. Auf der Wolfsburger Bank sitzen gleich zwei Ersatztorhüter, drei Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie der zuletzt im Februar 2016 in der Fußball-Bundesliga eingesetzte Belgier Ismail Azzaoui.

Aufstellung VfL Wolfsburg: Casteels – Mbabu, Knoche, Brooks, Otávio – Steffen, Schlager, Gerhardt, Brekalo – Ginczek, Weghorst

Aufstellung FSV Mainz 05: Zentner – Pierre-Gabriel, Bruma, Niakhaté – Baku, Barreiro, Latza, Brosinski – Öztunali, Szalai, Quaison

