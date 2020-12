FC Arpe/Wormbach stellt weitere personelle Weichen

Schmallenberg-Arpe Der Fußball-Landesligist FC Arpe/Wormbach gibt die ersten zwei Zugänge für die Saison 2021/2022 bekannt.

Im kommenden Sommer werden Jarno Lobe vom TV Fredeburg und voraussichtlich auch Joan Nieswand vom BC Eslohe zum Kader des Landesligisten stoßen, der als Aufsteiger aktuell auf Tabellenplatz zehn überwintert.

Der 22-jährige defensive MittelfeldspielerJoan Nieswand wird m

Sommer allerdings nur zum FC Arpe/Wormbach wechseln, wenn er mit dem BC Eslohe nicht den Aufstieg in die Landesliga schaffen sollte. Aktuell ist der BC Eslohe Tabellenfünfter und hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SV Schmallenber/Fredeburg, der ein Spiel mehr ausgetragen hat. Nieswand, der von der Sechserposition aus das Spiel des BC Eslohe lenkt, hat in bislang 103 Bezirksligapartien elf Tore erzielt.

Als A-Jugendlicher bereits Stammspieler

Der zweite Sommer-Zugang des FC Arpe/Wormbach ist Jarno Lobe vom TV Fredeburg. Der 19-jährige Abwehrspieler des Tabellendritten der A-Liga West hat bereits in der vergangenen Saison als damaliger A-Jugendspieler 17 Ligaspiele für die erste Mannschaft des TV Fredeburg bestritten. Auch in der laufenden Spielzeit ist Jarno Lobe Stammspieler und in allen sieben Partien über 90 Minuten zum Einsatz gekommen

Für die zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Saison in der Landesliga 2 hatte sich der FC Arpe/Wormbach bereits mit Adriano Dolcinelli (21) und Can Üzer (24) vom Westfalenligisten FC Lennestadt verstärkt. Zudem hat der Verein die Zusammenarbeit mit Coach Jens Richter, Co-Trainer Daniel Kompernass und Torwart-Trainer Steffen Hömberg über den Sommer hinaus verlängert.