RC Victoria Neheim überzeugt bei der NRW-Meistschaft

Neheim/Köln. Die Radsportler des RC Victoria Neheim glänzten jetzt bei der NRW-Meisterschaft im Querfeldeinfahren mit Podest- und Top-10-Plätzen.

„Es war eine gelungene Veranstaltung. Wir sind mit dem Abschneiden unserer Aktiven sehr zufrieden“, berichtete Jörg Scherf, Vorsitzender des RC Victoria Neheim, und ergänzte: „Der Radsport wird immer beliebter, egal ob auf der Straße oder im Gelände. Die Teilnehmerzahlen in Hürth sind ein weiterer Beleg dafür.“

Auf dem 2,5 Kilometer langen Rundkurs in Köln-Hürth wurden die Meistertitel in 16 Klassen, von den U11-Junioren bis zur Masterklasse, vergaben. Insgesamt gingen mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz NRW an den Start.

Der RC Victoria Neheim war nicht nur zum „Mitfahren“ ins Rheinland gekommen. Von Beginn an mischten die Aktiven aus der Leuchtenstadt bei den Titelkämpfen munter mit. So fuhr Lukas Scherf bei den U13-Junioren auf den zweiten Platz. Der Neheimer Schüler musste sich nach drei Runden nur Trainingskollegen Jonathan Müller vom RSV Unna geschlagen geben. Bei seinem ersten Crossrennen in diesem Winter überzeugte auch Youngster Kenai Sterenborg. Er belegte Rang vier hinter den Zwillingen Lukas und Tom van der Valk aus Gütersloh sowie Leon Arenz aus Refrath. Nur knapp am Podium vorbei fuhr auch Masterfahrer Daniel Dorsic. Er belegte am Ende den fünften Rang.

Tolle Leistungen zeigten in der Eliteklasse Hendrik Franke und Julian Gerhardt. Beide konnten lange Zeit an der Spitze mithalten. Im Rennen über 60 Minuten fuhren sie Seite an Seite mit Tour-de-France-Fahrer Nils Politt aus Hürth. Der Lokalmatador belegte am Ende Rang drei vor Franke (7. Platz) und Gerhardt (9. Platz). Sieger wurde der Wuppertaler Benjamin Sydlik. Das gute Gesamtergebnis des RC Victoria Neheim rundeten Christopher Kamphaus (15.), Andreas Kemper (20.), Marcel Wolstädter (21.), Daniel Oehler(22.) Achim Scholz (23.) sowie Fabian Kilpert (24.) ab.

Die NRW-Meisterschaft gehört zur Rennserie „Bombtrack Cross Cup“. Durch die zahlreichen guten Platzierungen liegt der RC Victoria Neheim in der Gesamtwertung mittlerweile auf Rang sieben unter rund 30 Vereinen aus NRW.