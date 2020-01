Snowboard: Darum droht Winterberg Verlust vom Weltcup-Finale

Die Rennen in Winterberg am Poppenberghang sind einer der Saison-Höhepunkte für die Spitzensportler. Und wenn wie im vergangenen Jahr mit Selina Jörg und Stefan Baumeister auch noch zwei deutsche Snowboard-Stars den Sieg in Parallel-Slalom nur knapp verpassen und jeweils auf Rang zwei landen, herrscht eine besondere Atmosphäre beim Weltcup-Finale im Hochsauerland. Doch Winterberg droht das Weltcup-Finale der Snowboarder im Parallel-Slalom zu verlieren.

„Die FIS möchte das Finale gerne nach Davos verlegen“, sagte Michael Beckmann, Winterbergs Tourismusdirektor, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Hintergrund: Der Ski-Weltverband (FIS) möchte die finalen Rennen gerne in ein Rahmenprogramm einbetten, welches mit hochkarätigen Musik-Acts oder anderen Weltstars aufwartet. „In Davos haben sie gesagt: Ja, das können wir liefern“, weiß Beckmann von den Schweizern, „wir haben gesagt: Wir machen lieber ein Kneipenfestival.“

Unterschiede sind gewaltig

Die Unterschiede sind gewaltig. Allerdings sieht Beckmann auch gute Argumente für weitere Weltcup-Finals im Hochsauerland. „Hier weiß die FIS, was sie hat. Es gibt sehr attraktive Fernsehzeiten, wir bieten Verhältnisse, die einen klasse Sport garantieren“, sagt der Tourismusdirektor. Selbst bei Dauerregen und Wind schwärmten die Aktiven von der Piste am Poppenberghang.

Entschieden wird die Frage „Winterberg oder Davos?“ im Mai dieses Jahres. Und am 14. und 15. März werden Beckmann und Co. nochmal alle Register ziehen, um für sich zu werben. „Einen Weltcup würden wir aber so oder so weiterhin in Winterberg ausrichten.“