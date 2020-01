Zum ersten Mal seit Jahren startet mit Cheyenne Rosenthal vom BSC Winterberg wieder eine Rennrodlerin aus dem Hochsauerland im Weltcup. Doch ausgerechnet bei ihrem „Heimspiel“ am 22./23. Februar in der Veltins-EisArena wird die 19-Jährige fehlen. Die Erklärung dafür – ist überraschend.

Rosenthals Mission Titelverteidigung

Statt zum ersten Mal ein Weltcuprennen auf ihrer Heimbahn zu bestreiten, wird Rosenthal bei der gleichzeitig stattfindenden Junioren-Weltmeisterschaft in Oberhof (21./22. Februar) versuchen, ihren Titel aus der vergangenen Saison zu verteidigen. „Ihr Start in Oberhof war im Vorfeld der Saison schon so besprochen“, sagte Steffen Wöller, Bundestrainer der B-Mannschaft und Rosenthals Heimtrainer, jetzt. „Für Cheyenne ist ist die Junioren-WM ein schöner Abschluss für den Junioren-Bereich“, ergänzte er.

Gleichwohl ahnt Wöller offenbar, dass diese Entscheidung in Winterberg und in Rosenthals Heimatort Silbach zwiespältig aufgenommen werden könnte. Immerhin steht die Teilnahme der jungen Sauerländerin an der „große“ WM zuvor in Sotschi (15./16. Februar) bereits fest. „Es ist natürlich schade, dass sie auf ihrer Heimbahn nicht startet. Aber Cheyenne hat in ihrer ersten Weltcup-Saison schon mehr erreicht, als wir uns im Vorfeld erhofft hatten“, erklärte der Trainer.

Vor gut einem Jahr hatte Rosenthal in Innsbruck etwas überraschend den Titel bei der Junioren-WM gewonnen. Anschließend rutschte die BSC-Athletin auch auf Grund der Schwangerschaften von Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger schneller als erwartet in das deutsche Weltcupteam.

Rosenthal unter Top 12 etabliert

Ihr größter Erfolg dort war ein dritter Platz beim Sprintrennen in Whistler/Kanada. „Cheyenne hat sich unter den Top 12 etabliert“, sagte Wöller sehr zufrieden. „Sie nimmt zudem an der WM in Sotschi teil. Die ist auch für sie ein Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere.“ Weltcuprennen in Winterberg – dürften in dieser Karriere noch einige Male zu bestreiten sein.

>>>>Der Zeitplan in Winterberg

Freitag, 21. Februar: 9.30 Uhr Nationencup Herren, Damen, Doppelsitzer

Samstag, 22. Februar: 9.55 Uhr 1. Wertungslauf Damen (11.20 Uhr 2. Wertungslauf); 13.30 Uhr 1. Wertungslauf Herren (15.30 Uhr 2. Wertungslauf)

Sonntag, 23. Februar: 9.05 Uhr 1. Wertungslauf Doppelsitzer (11.20 Uhr 2. Wertungslauf); 13.30 Uhr Team-Staffel