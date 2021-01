Winterberg: Hannah Neise ist trotz Rang fünf "etwas traurig"

Winterberg Hannah Neise (BSC Winterberg) erreichte beim Heim-Weltcup ihre bislang beste Platzierung. Warum sie trotzdem "etwas traurig" ist.

Neun Hundertstel lag Hannah Neise nach dem ersten Lauf beim Skeleton-Weltcup in Winterberg hinter der Halbzeitführenden Tina Hermann, nur neun Hundertstel. Im zweiten Lauf behauptete die erst 20-jährige Athletin des BSC Winterberg ihren fünften Platz, während Hermann den Sieg und den EM-Titel noch an die Russin Elena Nikitina verlor. Warum Neise anschließend trotzdem zwischen Freude über ihre bisher beste Weltcupplatzierung und Ärger über eine verpasste Chance schwankte.

Hannah Neise, Sie lächeln. Sie sind ziemlich zufrieden mit Platz fünf, Ihrer bisher besten Platzierung im Weltcup, oder?

Hannah Neise: Ich bin ziemlich zufrieden, klar. Aber irgendwie bin ich auch etwas traurig, weil es im ersten Lauf ja schon recht eng war und ich nicht noch ein bisschen Boden gut machen konnte. Alles in allem bin ich natürlich glücklich, dass ich auf dem fünften Platz gelandet bin.

Wo haben Sie die entscheidenden Hundertstel denn liegen gelassen?

Ich hatte ein paar kleine Fehler in den Läufen. Im ersten Lauf bin ich nicht so gut aus der Kurve acht heraus gefahren und habe eine kleine Bande mitbekommen. Im zweiten Lauf auch wieder - und dann habe ich noch vor der 14 einen kleinen Streifer mitgenommen. Aber: Passiert, dafür war es noch ganz gut. (lacht)

Sie stammen aus dem benachbarten Schmallenberg. Sind Sie jetzt besonders traurig, dass beim Heim-Weltcup gar keine Zuschauer sind und auch die Familie nicht da ist?

Meine Mama ist da, sie steht dort! (lacht) Es war schön, dass wenigstens eine kleine Unterstützung da war. Ich weiß auch, dass alle zuhause zugeschaut haben. Aber natürlich ist es schade, dass keine Zuschauer hier sein dürfen und die positive Stimmung deshalb fehlt. Trotzdem ist es schön, endlich einen Heim-Weltcup zu erleben.

Die nächste Station im Weltcup ist St. Moritz. Kennen Sie die Bahn und wie gefällt sie Ihnen?

Ich war schon ein paar Mal in St. Moritz. Das letzte Mal liegt allerdings schon zwei, drei Jahre zurück. Das Gleiten dort liegt mir eigentlich ganz gut - deswegen freue ich mich jetzt auf St. Moritz.

Nach dem Weltcup am 15. Januar in der Schweiz steigt Hannah Neise aus dem Weltcup aus, um am 23. Januar bei der Junioren-WM in St. Moritz an den Start zu gehen. Ihr Auftrag: Sie soll den Titel gewinnen und sich dadurch ein persönliches Startrecht für die Weltmeisterschaft Anfang Februar in Altenberg sichern. Dann könnten im Erzgebirge vier deutsche Pilotinnen um den Titel kämpfen.

Gelingt Neise der Sieg bei der JWM nicht, dürfte Chef-Bundestrainer Christian Baude noch ein Ausscheidungsrennen um den dritten deutschen WM-Platz hinter Tina Hermann und Jacqueline Lölling ansetzen. Denn auch Sophia Griebel oder Susanne Kreher rechnen sich weiterhin WM-Chancen aus.