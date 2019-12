Winterberg: So lief die Weltcup-Generalprobe für Laura Nolte

Ein Wimpernschlag fehlte Laura Nolte zum Doppel-Sieg, nur ein Wimpernschlag. Nachdem die Bobpilotin des BSC Winterberg das erste Rennen beim Heim-Europacup in der Veltins-EisArena mit deutlichem Vorsprung für sich entschieden hatte, verpasste sie eine Wiederholung im zweiten Rennen. Doch der Ärger darüber hielt sich in engen Grenzen. Wenn er überhaupt vorhanden war.

Dass Nolte ihre „Niederlage“ locker nahm, hatte zwei Gründe: Zum einen gewann mit Anna Köhler, die nach verpasster Weltcup-Quali eine ganz schwere Saison bestreitet, eine Vereinskollegin. Zum anderen zog Nolte aus dem Europacup an sich wichtige Erkenntnisse für das erste Januar-Wochenende, wenn sie in Winterberg ihre Premiere im Weltcup feiert (3. bis 5. Januar 2020).

Diesem Team gelingt ein Blitzstart

„Das Rennen am Samstag war mega“, sagte die 21-Jährige.

Zum einen startete sie mit Anschieberin Deborah Levi zweimal so schnell wie kein anderer Bob in der Konkurrenz, zum anderen gelangen ihr zwei gute Fahrten. „Deshalb hat es mit großem Abstand für Platz eins gereicht“, sagte Nolte. 71 Hundertstel betrug der Rückstand von Köhler/Tamara Seer. Auf Rang drei fuhr das rumänische Duo Andreea Grecu/Ioana Gheorghe (+0.85).

Den zweiten Lauf des Europacups bestritt Nolte mit Anschieberin Viktoria Dönicke. „Wir sind zum ersten Mal zusammen gestartet und sie hat einen super Job gemacht“, lobte die Pilotin. Am Ende fehlte dem Duo eine Hundertstel auf die Siegerinnen Köhler/Seer. Platz drei ging erneut an den rumänischen Bob (+0.08).

„Die erste Fahrt war nicht ganz so gut und die Kufen, andere als im ersten Rennen, liefen nicht richtig“, analysierte Laura Nolte. „Platz zwei ist aber auch ein gutes Ergebnis und es war eine gute Generalprobe für den Weltcup, da ich zum Beispiel jetzt schon Anzeichen haben, welche Kufen die bessere Wahl sein könnten“, ergänzte sie.

Welche Schlüsse Laura Nolte zieht

Das Wimpernschlag-Finale? Letztendlich nebensächlich. „Ich weiß jetzt, an welchen Stellschrauben ich drehen muss, damit alles zusammen passt“, sagte Laura Nolte mit Blick auf ihre Weltcup-Premiere in der Veltins-EisArena in Winterberg (3. bis 5. Januar). Damit sie bei dieser auch körperlich in Top-Form ist, verzichtet sie auf den Europacup am Königssee und geht vorzeitig in die Weihnachtspause.