WTV-Entscheidung steht: Spielbetrieb startet Anfang Juni

Sauerland. Wann beginnt in den Tennis-Ligen wieder der Spielbetrieb? Wir haben eine Übersicht erstellt.

Der Sportausschuss des Westfälischen Tennis-Verbandes (WTV) mit seinen vier Bezirken Ostwestfalen, Münsterland, Ruhr-Lippe und Südwestfalen hat eine Entscheidung bezüglich der Durchführung des Mannschaftsspielbetriebes im Sommer getroffen.

So soll der Wettspielbetrieb in den Bezirken Ostwestfalen, Münsterland und Ruhr-Lippe am 5./6. Juni und in Südwestfalen am 12./13. Juni starten. Auch für die Jugend stehen die Rahmendaten.

Das Wichtigste vorweg: Der Verband plant von Verbandsebene abwärts bis in die Kreisklassen eine reguläre Saison mit Auf- und Abstieg, sofern dies die jeweiligen lokalen und behördlichen Regeln und Verordnungen zulassen.

Verbandsebene

Die Spiele der Westfalen- und Verbandsligen starten zwei Wochen später als geplant, also nicht vor dem 12./13. Juni. Die genaue Terminierung wird zeitnah erfolgen.

Südwestfalen

Für die allermeisten Teams geht es am Wochenende des 12./13. Juni los. Bereits vorverlegte Spiele können gespielt werden, sofern dieses die behördlichen Vorgaben erlauben. In den Altersklassen 65 bis 75 werden die Spiele, die wegen der Pandemie nicht gespielt werden können, grundsätzlich auf die Woche nach dem letzten Spieltag verlegt, außer die Mannschaften einigen sich auf einen anderen Termin.

Jugend

Saisonbeginn der Altersklassen U12 bis U18 ist ab dem 14. Juni. Die Altersklassen U8 und U10 starten erst nach den Sommerferien ab dem 16. August. Alle aktuellen Gruppenauslosungen werden beibehalten. Einzelne Begegnungen können auf Termine ab dem 31. Mai vorgezogen werden. Voraussetzung hierfür ist die erlaubte Durchführung des Wettkampfsports in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sowie der Kommunen.

Vereinspokal

Mit mehr als 500 Vereinen wurden die Zahlen für den Vereinspokal aus der Premierensaison 2020 übertroffen. Der WTV hat den Meldeschluss bis 23. Mai zu verlängern.

