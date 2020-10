1:3-Pleite in Bonn – dem RC Sorpesee flattern die Nerven

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben in der 2. Bundesliga Nord der Frauen am Sonntagabend, 11. Oktober, einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Das Auswärtsspiel bei den SSF Fortuna Bonn, in der vergangenen Saison noch Gegner in der 3. Liga West, verloren die Langscheiderinnen insbesondere deshalb mit 1:3 (29:31, 19:25, 25:17, 22:25), weil zu oft die eigenen Nerven flatterten.

Unnötiger Rückstand für den RC Sorpesee zum Start

„Wir haben es nicht durchgezogen, das waren zu viele halbe Bälle und teilweise grober Unfug.“ RCS-Coach Julian Schallow spürte man nach dem Abpfiff seinen Frust über die erneute Auswärtsniederlage merklich an. Gegen die Bonnerinnen, gegen die seine Mannschaft in der vergangenen Saison in der 3. Liga West beide Duelle mit jeweils 3:1 gewonnen hatte, zeigte der RCS keinen schlechten ersten Satz, „aber dann haben wir leider auf den letzten Metern das Flattern bekommen und den Satz unnötig abgegeben“, so Schallow nach dem 29:31 nach Verlängerung.

Im zweiten Durchgang führten die Gäste mit 16:15, verloren dennoch mit 19:25 und mussten nun ein 0:2 aufholen. „Es war gut, wie wir dann im dritten Satz die Bälle schnell verteilt und Tempo in unsere Angriffe gebracht haben“, sagte Schallow – doch die Freude über das 25:17 und 1:2 währte nur kurz.

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Denn im vierten Durchgang leisteten sich die Sauerländerinnen in ihrem Spiel in der rheinischen Metropole einen kapitalen Fehlstart und lagen rasch mit 2:8 hinten. Zwar mühten sich die erfahrungsgemäß kampfstarken Langscheiderinnen in der Folge und kamen auch wieder näher heran – am Ende hieß es jedoch 22:25 aus Sicht der Gäste, die damit eine 1:3-Niederlage kassierten.

Mit vier Zählern aus fünf Partien ist der RC Sorpesee in der 2. Bundesliga Nord der Frauen derzeit Tabellenelfter. „Hier war etwas drin für uns. So ist es leider ein kapitaler Rückschlag geworden“, ärgerte sich Trainer Julian Schallow.

RC Sorpesee: Bonnie Bastert, Maya Blume, Antonia Brenscheidt, Leonie Baumeister, Hanna Fleischer, Michelle Henkies, Alina Hustadt, Johanna Voß, Laura Kemper, Marie Metger, Kirsten Prachtel, Kim Spreyer, Victoria Vornweg, Vanessa Vornweg.