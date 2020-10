1:3 – RC Sorpesee muss „Machtdemonstration“ hinnehmen

„Wir haben das halbe Spiel lang keinen Fuß an den Boden bekommen und am Ende doch in zwei Sätzen voll dagegen gehalten. Gegen ein Top-Team reicht das für einen Sieg aber leider nicht aus.“ Trainer Julian Schallows Analyse nach der 1:3 (25:20, 13:25, 12:25, 23:25)-Heimniederlage der Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen fiel gewohnt deutlich aus. Gewehrt hatte sich sein junges Team, teilweise gar starken Volleyball gezeigt, doch letztlich setzte sich der in dieser Saison der 2. Bundesliga Nord so stark aufspielende Tabellenführer aus dem Rheinland in der Sporthalle des Schulzentrums Sundern durch.

Wieder einmal also mit leeren Händen standen die Volleyballerinnen des RC Sorpesee nach einer gerade am Ende nervenaufreibenden Partie gegen einen starken Gast aus dem Rheinland vor ihren Fans aus der „Blauen Wand“. RCS-Coach Schallow haderte insbesondere mit den Sätzen zwei und drei, in denen seine Mannschaft „vollkommen den Faden verloren“ hatte und dem Gegner insgesamt zu wenig entgegensetzte.

Vor diesmal nur 90 Zuschauern in der damit ausverkauften Sporthalle des Sunderner Schulzentrums – die Bedingungen waren aufgrund ansteigender Corona-Infektionszahlen erneut verschärft worden – präsentierte sich der RCS dagegen zu Spielbeginn im ersten Satz stark, zeigte eine konzentrierte Annahme und ein flüssig vorgetragenes Angriffsspiel. So ergaben sich auch im hohen Block der Leverkusenerinnen immer wieder Lücken, die Kim Spreyer, Bonnie Bastert und ihre Mitspielerinnen wiederholt geschickt nutzten.

Leverkusener Klasse in Sundern ab Durchgang zwei erkennbar

Zwar zeigte auch Bayer 04 Leverkusen speziell mit Ex-Erstligaspielerin Rebecca Schäperklaus bereits in Satz eins seine Klasse, doch der RCS hielt gut dagegen. Der Lohn dieser Mühen: ein 25:20 und damit die 1:0-Satzführung.

Warum die Gäste aus dem Rheinland allerdings bis zum Spiel in Sundern in dieser Saison erst einen Satz und noch keinen Punkt abgegeben hatten, wurde ab dem zweiten Durchgang offensichtlich. Deutlich stärker war Bayer 04 jetzt und legte insbesondere im Aufschlag merklich zu. So geriet der zweite Satz mit dem 25:13-Erfolg ebenso zu einer „Machtdemonstration“ (O-Ton Schallow) des Tabellenersten wie der dritte Durchgang. „Da haben wir zu wenig und zu spät dagegengehalten“, sagte Schallow. Mit dem 25:12 drehte Bayer das Spiel und führte nun mit 2:1 nach Sätzen.

Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Zweitligist RC Sorpesee bejubelt den ersten Ligasieg Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen den BSV Ostbevern mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Im vierten Durchgang kam beim RC Sorpesee der Glaube an eine zuvor schon fast verloren gedachte Partie wieder zurück. Die Langscheiderinnen erspielten sich einen Vorsprung, konnten diesen aber nicht halten. Zwar kämpften die Gastgeberinnen um jede Chance, leisteten sich aber ebenso einige leichte Fehler zuviel.

So hieß es am Ende 23:25 und 1:3 aus Sicht des RCS. „Das war aufgrund der Sätze zwei und drei sicher auch verdient“, so Schallow, der gleichwohl konstatierte: „Wir hatten ein tolles Publikum, dazu ein wechselhaftes, rassiges Spiel. Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben und weiter jede Sekunde auf dem Feld genießen können.“

RC Sorpesee: Bonnie Bastert, Maya Blume, Leonie Baumeister, Hanna Fleischer, Michelle Henkies, Alina Hustadt, Laura Kemper, Marie Metger, Kirsten Prachtel, Lara Schumann, Kim Spreyer, Victoria Vornweg, Vanessa Vornweg, Johanna Voß.