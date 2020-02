2:3 – Darum fährt der RC Sorpesee nur einen Trostpunkt ein

Ein Krimi – doch ohne guten Ausgang für das Heimteam: Die Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben ihr Heimspiel gegen den SC Union Emlichheim II mit 2:3 (28:30, 25:16, 25:22, 16:25, 12:15) verloren. Auch eine 2:1-Satzführung reichte den Langscheiderinnen, die die Tabelle der 3. Liga West mit jetzt noch vier Zählern Vorsprung vor den SSF Fortuna Bonn anführen, letztlich nicht.

„Am Ende war es ein Trostpunkt, der aber noch wichtig für uns werden kann“, versuchte RCS-Coach Julian Schallow, das Positive aus der knappen Niederlage zu ziehen. Er selbst zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: Auch er habe als Trainer „unglücklich agiert. Mir ist es nicht gelungen, meine Spielerinnen aus Stresssituationen und schlechten Phasen herauszucoachen“, sagte Julian Schallow in bemerkenswerter Offenheit.

Wie sich ein tolles Spiel entwickelt

Gleichwohl: Natürlich war das nur ein Bestandteil der Heimniederlage des RCS. Eine andere, deutlich wesentlichere Ursache war die Spielstärke des Kontrahenten SC Union Emlichheim II. „Die waren ein bärenstarker und taktisch gut eingestellter Gegner“, betonte Schallow.

Seine Mannschaft erwischte vor der gut gefüllten Tribüne in der Sporthalle des Schulzentrums Sundern einen schwachen Start in die Partie. Nach dem 11:17-Rückstand entwickelte sich allerdings ein äußerst spannendes und ansehnliches Volleyballspiel, da auch der RCS nun immer besser wurde. Beide Teams vergaben Satzbälle, ehe die Gäste im Nachfassen mit 30:28 gewannen und 1:0 vorne lagen.

Im zweiten Durchgang legten die Gastgeberinnen zu. Unter anderem wurde der RCS deutlich stärker in den Aufschlägen und setzte dem Gast um Trainerin Claudia Volkers unter Druck. Die Langscheiderinnen setzten sich ab und holten sich mit 25:16 den zweiten Satz. Das Spiel war nun ausgeglichen – 1:1.

Plötzlich klappt nur noch wenig

Auch in weiten Teilen des dritten Satzes wusste der RC Sorpesee zu überzeugen. Schnell gingen die Gastgeberinnen um Kim Spreyer in Führung und legten in dieser Phase auch über die Außenpositionen deutlich zu. Antonia Brenscheidt und Alexandra Sharipov brachten mit einem Doppelwechsel frischen Wind und ergänzten sich gut mit Michelle Henkies und Bonnie Bastert. In der Annahme lag die Hauptlast diesmal auf der einzigen Libera des Tages, Katharina Schallow, die dann gut im Spiel angekommen war. Nach dem 25:22 ging der RC Sorpesee mit 2:1 in Führung.

Allerdings war „fortan der Wurm in unserem Spiel“, wie es Julian Schallow ausdrückte. Der SC Union Emlichheim II kämpfte sich verbissen in die Partie zurück und glich mit dem 25:16 zum 2:2 nach Sätzen aus. Die entscheidende Figur dafür war Dana Volkers gewesen, die den vierten Satz durch gefährliche Aufschläge quasi im Alleingang gewonnen hatte.

Der fünfte Durchgang musste dann also die Entscheidung bringen. Im Tie-Break ging es weiter auf sehr ansehnlichem Drittliganiveau hin und her. Beim 10:13 aus Sicht des RC Sorpesee schien die Mannschaft von Julian Schallow bereits verloren zu haben – zwei Punkte benötigte der Gast noch zum Sieg. Die Langscheiderinnen aber kämpften, verkürzten auf 12:13 – und mussten unter dem Strich nach dem 12:15 im fünften Durchgang und der 2:3-Heimniederlage doch Union Emlichheim II zum Sieg gratulieren.

Es gab Tränen und viele fassungslose Gesichter aufseiten des RCS. Schallow: „Die Chancen waren aber da. Wir hatten alle Möglichkeiten.“ Durch den 3:0-Heimerfolg des ärgsten Verfolgers Sportfreunde Fortuna Bonn (35 Zähler) gegen den MTV Hildesheim schmolz der Vorsprung des Spitzenreiters RC Sorpesee (39 Punkte) auf den Zweiten von sechs auf noch vier Zähler.

RC Sorpesee: Bonnie Bastert, Antonia Brenscheidt, Michelle Henkies, Laura Kemper, Kirsten Prachtel, Katharina Schallow, Alexandra Sharipov, Kim Spreyer, Vanessa Vornweg, Victoria Vornweg.