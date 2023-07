2. Bundesliga: Aufsteiger RC Sorpesee startet mit Heimspiel

Sundern-Langscheid. Mit einem Heimspiel startet der RC Sorpesee als Aufsteiger in die neue Saison der 2. Volleyball-Bundesliga Nord. So sieht das Programm aus:

Nach der Erteilung der Lizenz ist nun der nächste Schritt für die Volleyballerinnen des RC Sorpesee getan: Der Rückkehrer in die 2. Bundesliga Nord hat Schwarz auf weiß, wann es gegen welche Gegnerinnen gehen wird.

Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat nun die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesligen bei den Männern und Frauen veröffentlicht. In der 2. Bundesliga Nord der Frauen geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Julian Schallow am Samstag, 16. September, 18.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Schweriner SC II los in die Saison 2023/2024.

In der 13er-Liga, aus der voraussichtlich die beiden Letzten im Gesamtklassement in die 3. Liga absteigen werden, spielen mit dem VC Olympia Münster und VC Olympia Berlin auch zwei Nachwuchsteams aus Bundesstützpunkten außerhalb der Auf- und Abstiegswertung mit. Bis zum Jahresende absolviert der RCS zwölf Ligaspiele.

Nach dem Heimspiel gegen den USC Münster II (16. Dezember) geht’am 14. Januar 2024 in Schwerin weiter. Am Samstag, 27. April, 16 Uhr, ist das letzte Ligaspiel in Münster angesetzt – Ziel des RCS ist vor allem der Klassenerhalt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg