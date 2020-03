Sundern. Das Coronavirus – auch für den RC Sorpesee ist es ein großes Thema. Ebenso wird aber über die 2. Liga gesprochen. Was die Vereinschefin sagt.

Seit mehr als 16 Jahren ist Ute Schlecht Vorsitzende des Ruderclubs Sorpesee. Die gebürtige Wuppertalerin, die seit mehr als 40 Jahren in Sundern-Langscheid lebt, träumt gemeinsam mit dem Trainerteam und den Spielerinnen vom Aufstieg der Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee in die 2. Bundesliga. Bei noch drei verbleibenden Partien hat der Spitzenreiter derzeit satte acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SSF Fortuna Bonn.

Was der Verein allerdings gewährleisten muss, um diesen möglichen Aufstieg überhaupt realisieren zu können, und wie der Klub mit der Gefahr durch das Coronavirus umgeht, erzählt die 67-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ute Schlecht, wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den TV Eiche Horn Bremen: Wie groß ist die Chance, dass aufgrund der Corona-Gefahr am Samstag, 14. März, 18.30 Uhr, überhaupt gespielt werden kann?

Ute Schlecht: Der aktuelle Stand ist, dass das Spiel ausgetragen wird. Zur Not als Geisterspiel – auch wenn das eine Katastrophe wäre. Es wird unter anderem auf das Abklatschen verzichtet und wir werden Ratschläge an die Zuschauer, vor allem an die potenziell gefährdeten Gruppen, richten, wie sie sich bezüglich der Hygienevorschriften verhalten sollen. Wir wollen zum Beispiel unsere hochbetagten Kassierer, die gefährdet sein könnten, aus der Schusslinie nehmen. Ich denke, dass viele unserer jüngeren Anhänger kommen, aber insgesamt wohl weniger als 200 Besucher.

Falls gespielt wird: Glauben Sie, dass es sportlich für einen Heimsieg und damit für die Meisterschaft reicht? Schließlich war das 1:3 im Hinspiel gegen die Bremerinnen die erste Liganiederlage für den RC Sorpesee in dieser Saison.

Alle unsere Spielerinnen sind fit und wir sind für die Partie gerüstet. Zuletzt haben wir beim 3:1 im Spitzenspiel gegen die SSF Fortuna Bonn eine fantastische Leistung gezeigt. Wenn wir das wiederholen können, ist sicherlich auch am Samstag ein Heimsieg möglich.

Was zeichnet aus Ihrer Sicht die aktuelle Mannschaft des RC Sorpesee in dieser Saison aus?

Sie hat die Eigenschaft, auch nach Rückstand in ein Spiel zurückzukommen. Spielerinnen wie Katharina Schallow und Kirsten Prachtel, die zu dieser Saison in das Team zurückgekehrt sind, tun der Mannschaft sehr gut. Sie wirken integrativ für die jungen Mitspielerinnen und vor allem Kirsten Prachtel hat sich toll entwickelt.

Welchen Anteil am Erfolg haben derweil Chefcoach Julian Schallow und sein „Co“ Linus Tepe?

Drittligist RC Sorpesee schlägt Fortuna Bonn im Topspiel 3-1 Drittligist RC Sorpesee schlägt Fortuna Bonn im Topspiel 3-1 Die Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee besiegen im Spitzenspiel am Samstag, 7. März 2020, im Schulzentrum Sundern die SSF Fortuna Bonn mit 3:1. Foto: Georg Giannakis / WP

Einen sehr großen. Das Trainerteam hat den Start der Saisonvorbereitung sehr früh angesetzt. Durch die gute und lange Vorbereitung war das Team schon zu Saisonbeginn topfit. Das hat man direkt in den ersten Spielen gesehen. Da hatten wir Vorteile gegenüber anderen Mannschaften der 3. Liga. Und das ist ganz klar ein Verdienst unserer Trainer. Vielleicht hat unsere Mannschaft Nachteile, weil wir nicht die größten Spielerinnen haben, aber das machen wir durch eine tolle Taktikarbeit wett. Unsere Trainer Julian und Linus funktionieren zusammen sehr gut und sind ein Pfund, mit dem der RCS wuchtet.

Der RC Sorpesee spielte bereits zwei Jahre lang in der 2. Bundesliga. Jetzt winkt die Rückkehr in diese Liga – doch diese wäre nicht nur sportlich, sondern ebenso wirtschaftlich eine große Herausforderung für den Verein, oder?

Das ist richtig. Bei uns gibt es zwei wichtige Säulen: Zum einen muss der Kader zusammenbleiben und zum anderen muss die wirtschaftliche Seite passen. In der 2. Liga müssen wir ein Budget haben, dass zwischen 50.000 und 100.000 Euro liegt. Will man oben mitspielen, ist ein Etat von 200.000 Euro nötig.

Was wird zusätzlich gefordert und welche Ziele hat sich der Verein bezüglich der Planung gesteckt?

Wir hätten in der 2. Bundesliga unter anderem weitere Fahrten – die kosten mehr Geld. Ein Teil der Bedingungen, um die Lizenz für die Liga zu erhalten, ist auch, dass wir künftig eine Position im Management und eine als Jugendtrainer als hauptamtliche Stellen – zum Beispiel in Teilzeit – anbieten würden. Das gehört einfach mit zur fortschreitenden Professionalisierung, die in der 2. Bundesliga gefragt ist.

Es ist zudem nicht so einfach, den Etat aufzustocken, auch wenn wir bereits tolle Förderer haben. Zusätzliche Sponsoren wären aber sicherlich gut. Insgesamt sind die Finanzen die größte Hürde. Ich gehöre auch zu den Bedenkenträgern, die alles im Überblick haben. (lacht) Aber: Wir stellen uns immer professioneller auf, wir wollen Meister der 3. Liga West werden, und wir hätten dann noch bis Anfang Mai Zeit, um uns Gedanken zumachen, ehe wir die Lizenz beantragen müssten.