24 Spiele, 23 Siege: RC Sorpesee gelingt historische Saison

Am letzten Spieltag der 3. Liga West bejubelt der RC Sorpesee einen 3:1-Erfolg beim USC Münster II. Damit feiert der Meister und Rückkehrer in die 2. Bundesliga Nord seinen 23. (!) Sieg im 24. Ligaspiel.

Münster. Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben auch ihr letztes Saisonspiel in der 3. Liga West gewonnen. Der RCS schafft eine erstaunliche Bilanz.

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben auch ihr letztes Saisonspiel in der 3. Liga West gewonnen. Beim USC Münster II gab es einen 3:1 (25:23, 26:24, 21:25, 25:17)-Erfolg für den Meister.

„Es war ein grandioser Abschluss – und mit 66 geholten Punkten ist es eine Saison für die Geschichtsbücher“, sagte RCS-Coach Julian Schallow und ergänzte: „Unsere Fans waren wieder bombastisch und haben wie schon die gesamte Saison über ordentlich Rabatz gemacht.“

Seine Mannschaft holte sich gegen den Tabellensechsten USC Münster II den ersten Satz knapp mit 25:23 und hatte zeitweise Mühe. „Münster hat alles aufgefahren. Gefühlt hatte jede Spielerin schon einmal in der 1. Liga gespielt. Daran hatten wir schon etwas zu knabbern“, betonte Schallow. Im zweiten Satz lag der RC Sorpesee bereits mit 22:24 hinten, konnte sich aber den Durchgang dank eines guten Blocks und Nervenstärke noch mit 26:24 sichern.

Der dritte Satz ging dann mit 25:21 an Münster, das dabei mit guten Angriffen aus der Abwehr glänzte. Dem RCS fehlte in dieser Phase die letzte Spannung. Anschließend machte der RCS aber alles klar und sicherte sich den vierten Durchgang mit 25:17. „In Satz vier haben wir gezeigt, warum wir da oben stehen und 22 Spiele in Folge gewonnen haben“, erklärte Julian Schallow abschließend.

RC Sorpesee: Freiburg, Bastert, Victoria Vornweg, Spreyer, Kemper, Schumann, Prachtel, Henkies, Vanessa Vornweg, Brenscheidt, Blume.

