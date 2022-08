26. Deifelder Abendlauf Teil des Hochsauerländer Laufcups

Startschuss zum 10-Kilometer-Lauf im Rahmen des Deifelder Abendlaufes: Am 6. August geht es für die Läufer wieder los.

Freunde des Laufsports stellen ihr Können am Samstag, 6. August, beim 26. Deifelder Abendlauf unter Beweis. Nachdem die 25. Auflage coronabedingt als Solo-Lauf ausgetragen wurde, werden die Läufer in Deifeld nun wieder im direkten Vergleich von der tollen Atmosphäre an der Deifelder Sportanlage begleitet.

Die Startzeiten

Zunächst schnüren die Kleinen ihre Laufschuhe, denn ab 15.40 Uhr starten die Miniflitzer-, Bambini- und Schülerläufe. Ab 16.15 Uhr fallen die Startschüsse für die Läufe über 4 Kilometer, 10 Kilometer und 18 Kilometer. Jung und Alt bezwingen dabei bis zu 200 Höhenmeter auf wunderschönen Laufstrecken durch die Deifelder Natur rund um den „Hillekopf“. Anspruchsvolle aber auch naturbelassene Streckenverläufe entlohnen dabei die Läufer mit herrlichen Ausblicken.

Der Abendlauf wird durch den SV Deifeld auf dem Sportplatz „Zur Haude“ ausgetragen und ist der 8. Wertungslauf des Hochsauerländer Laufcups 2022. Rund um die Läufe ist für das leibliche Wohl gesorgt, darüber hinaus winken für die Teilnehmer Preise und eine Tombola.

Hochsauerländer Laufcup

Der Hochsauerländer Laufcup vereint die schönsten Wald- und Bergläufe des Sauerlands und bietet Läufern eine sehr gute Plattform, sich mit ihren Leistungen zu messen. Zwischen 10 und 26 Kilometer führen die Strecken durch die abwechslungsreiche Landschaft des Bergwanderparks. Um sich in der Laufcup-Wertung platzieren zu können, müssen die Läufer mindestens fünf Veranstaltungen absolviert haben. Am Ende der Laufserie findet eine große Abschlussveranstaltung mit interessanten Preisen in Altastenberg statt.

Weitere Informationen gibt es unter abendlauf.deifeld.de, www.hs-laufcup.de oder Tel. 0151 51896979.

