28:28 – Landesligist SG Ruhrtal zeigt starken Endspurt

Im „Vier-Punkte-Spiel“ um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga der Herren lieferten sich Aufsteiger SG Ruhrtal und die SG DJK Bösperde beim 28:28 (14:14)-Remis ein rassiges, emotionales und faires Match.

In den ersten Minuten war DJK-Keeper Kampmeier in Top-Form und trieb die Ruhrtal-Spieler um Bauerdick und Co. fast zur Verzweiflung. Zudem griff bei den Gästen die vorgezogene Abwehrarbeit gegen Alex Blanke, den Spielmacher der SG Ruhrtal, der sich auf das Verwandeln von Strafwürfen beschränken musste.

Enges Match

Ruhrtal und Bösperde trennen sich 28-28 1 / 19 Ruhrtal und Bösperde trennen sich 28-28 Im Sauerlandderby trennten sich in der Landesliga die SG Ruhrtal und DJK Bösperde 28:28 Foto: Thomas Nitsche Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die SG Ruhrtal kam nach einem Dreierpack zur 11:9-Führung. Die Hausherren konnten das anschließende 14:12-Polster aber nicht in die Pause (14:14) retten.

Ähnlich eng verlief auch der zweite Abschnitt. Bei den Gästen drehte jetzt der überragende Halblinke Max Wergen auf. Trotzdem konnte sich die SGR mehrfach auf drei Treffer absetzen, aber Bösperde kam in Überzahl zum 19:19 und schien die besseren Nerven zu haben.

Die SG Ruhrtal ließ, nachdem Steffen Röttger vom Kreis das 26:24 erzielt hatte, zwei sehr gute Gelegenheiten durch Blanke (Siebenmeter) und Kreisläufer Veit Schmidt aus. Weil Lukas Struwe auch noch am Innenpfosten scheiterte, und der spät eingewechselte Tobias Tillmann in die zweite Etage zielte, konnte Bösperde durch Wergen sowie Kreisläufer Voss das Match drehen.

SG Ruhrtal kämpft sich zurück

Eine Minute vor Schluss lagen die Gäste mit 28:26 in Führung und sahen wie der sichere Sieger aus. Da Blanke aber vom Punkt traf und Struwe eine Lücke fand, kam die SGR noch zum Remis. „Wir bleiben in der Tabelle vor Bösperde und haben den direkten Vergleich gewonnen“, hob SGR-Coach Frank Moormann den positiven Aspekt heraus. „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung, denn wir sind zu oft am starken Keeper Basler gescheitert“, ergänzte DJK-Spieler Max Wergen.

SG Ruhrtal: Basler, Blanke (7/5), Struwe (6), Humpert (5), Röttger (5), Schmidt (2), Bauerdick (2), M. Weber (1), Gräbener, Probst, Tillmann.