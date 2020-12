A-Ligist SG Balve/Garbeck stellt erste personelle Weichen

Die erste Mannschaft wird weiter von Jan Gajewski und die Reserve von Nico Lategano trainiert. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit Robbi Hanbücken, dem Sportlichen Leiter der Fußballabteilung, ausgedehnt. „Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Da musste ich bei der Zusage nicht lange überlegen“, sagte Hanbücken, der nun in den nächsten Wochen die Gespräche mit den Spielern suchen wird. „Und da sieht es bislang sehr gut aus“, ergänzte Hanbücken.

Elf Punkte aus sieben Spielen

Jan Gajewski geht im kommenden Sommer in seine dritte Saison als Trainer des A-Ligisten, der aktuell mit elf Punkten aus sieben Partien auf dem fünften Tabellenplatz überwintert. Bereits in seine vierte Spielzeit als Trainer der zweiten Mannschaft geht Nico Lategano. Die Reserve liegt zurzeit auf dem dritten Platz in der B-Liga Arnsberg und hat nur einen Zähler Rückstand auf die Mannschaften des TuS Bruchhausen und der SG Beckum/Hövel, die punktgleich die Tabelle anführen.

„Wir setzen den eingeschlagen Weg fort und bauen dabei auf Kontinuität“, teilte Christian Müller, Vorsitzender der SG Balve/Garbeck, zufrieden mit.