Acht Punkte Rückstand: Das fehlt Schauerte und Co. nach oben

Münster/Schmallenberg. Drittligaabsteiger Preußen Münster ist in der Regionalliga West aktuell etwas abgehängt. Das sagt der Sauerländer Julian Schauerte (32) zur Lage.

Acht Punkte – sind schon ein Brett. Diesen deutlichen Rückstand auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen – beide Teams haben 15 Partien absolviert – muss Preußen Münster mit Fußballprofi Julian Schauerte aus Schmallenberg-Grafschaft in der Regionalliga West aktuell hinnehmen.

Die 0:2-Auswärtsniederlage bei Fortuna Köln am Mittwochabend, 25. November, hat die Lage der Preußen, die eigentlich eine recht gute Saison spielen, verschlechtert. Weil gleichzeitig RWE den Wuppertaler SV 6:1 abschoss, wuchs der Rückstand des Teams von Julian Schauerte auf Platz eins an. „Im Moment fehlen einfach ein paar Prozent, um ganz oben anzugreifen, aber wir schauen mal, was bis zum Winter noch geht“, sagt der 32-Jährige.

Bereits in der vergangenen Saison war Schauerte trotz des späteren Abstiegs aus der 3. Liga eine Bank im Team von Preußen Münster . Der Sauerländer absolvierte 37 von 38 Begegnungen, stand immer in der Startelf.

Nach seinem ersten Abstieg als Profi erwog Julian Schauerte im Nachklang dieser Enttäuschung dann einen Wechsel – blieb letztlich jedoch in Münster und ist nun wieder Leistungsträger sowie Führungsspieler für die vielen jungen Kräfte in der Mannschaft des Traditionsvereins. „Es macht mir viel Spaß, mit den jungen Spielern zu spielen“, so der Grafschafter.